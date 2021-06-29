«Глухой убыток!» QR-коды довели рестораны и кафе до «нервного срыва»

Если для многих посетителей посещение кафе или ресторана это вопрос сытого/голодного желудка или удачного/испорченного вечера, то для рестораторов – ни много ни мало – жизни или смерти для их бизнеса. Уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в Москве, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что если меры, введенные из-за COVID-19, будут действовать длительное время, разорение ресторанов неизбежно.

«Я думаю, что если это продлится долго, рестораны просто разорятся. Причем закроются все гастрономические заведения. Они должны платить за аренду, платить зарплаты, они должны покупать продукты, а потом их как-то выбрасывать, потому что эти продукты не будут проходить контроль. Это невозможный режим работы на сегодняшний день. Это разорение! Здесь вопрос не финансовых потерь. Какие финансовые потери! Все расходы несет ресторан, а доходов у него нет», - заявил Миронов.

Негодование Миронова поддержала омбудсмен по делам малого бизнеса, основатель сети семейных кафе «АндерСон» Анастасия Татулова. Она поделилась видением ситуации в своем Facebook.

«Ввели коды - в одной единственно взятой отрасли в одном единственном городе - Москва, рестораны. Именно там бушует ковид . Его нет на «Алых парусах», футболе и концертах до 499 человек. В транспорте нет и не было. И не будет. Сегодня первый день кодов - ничего нигде не работает, заполняемость в среднем 10-20%, что для ресторанов убыток глухой. С кодами не справился даже «Макдональдс». Отрасль на грани нервного срыва», - констатировала омбудсмен.

Она отметила, что, несмотря на закрытие фудкортов, торговые центры продолжают работу, причем многие там находятся без масок. Татулова добавила, что бизнес уже не надеется на меры поддержки.

«А мне, вот, знаете, даже полегчало. <...> Сначала было удивительно, потом страшно, потом раздражение, а теперь если честно даже любопытно посмотреть, чем этот абсурд закончится», - резюмировала владелица сети «АндерСон».

Несмотря на возмущение бизнеса, у сторонников ограничительных мер есть свой козырь: для многих ограничения - это повод вакцинироваться. Директор ГБУЗ НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Сергей Петриков считает, что самая большая мотивация для прививки – страх смерти.