«Глухой убыток!» QR-коды довели рестораны и кафе до «нервного срыва»
Заполняемость теперь в среднем 10-20%, констатировала омбудсмен малого бизнеса Анастасия Татулова.
Вход в рестораны и кафе Москвы по QR-коду – проблема для многих посетителей, которую некоторые пытаются решить нечестным путем. Поддельный код можно купить в даркнете, рассказал РИА Новости директор экспертных сервисов BI.ZONE Евгений Волошин. Цена вопроса – 11 тысяч рублей.
По словам Волошина, услуга пользуется популярностью, о чем говорят не менее 50 положительных отзывов, которые выявили специалисты компании. По его мнению, вскоре мошенники могут запустить приложение, которое будет генерировать QR-коды, причем то, что они поддельные, будет сложно отследить. Сотрудники заведения при высоком потоке клиентов легко могут не заметить, что код ведет на вредоносный ресурс, предупредил Волошин.
Если для многих посетителей посещение кафе или ресторана это вопрос сытого/голодного желудка или удачного/испорченного вечера, то для рестораторов – ни много ни мало – жизни или смерти для их бизнеса. Уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в Москве, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что если меры, введенные из-за COVID-19, будут действовать длительное время, разорение ресторанов неизбежно.
«Я думаю, что если это продлится долго, рестораны просто разорятся. Причем закроются все гастрономические заведения. Они должны платить за аренду, платить зарплаты, они должны покупать продукты, а потом их как-то выбрасывать, потому что эти продукты не будут проходить контроль. Это невозможный режим работы на сегодняшний день. Это разорение! Здесь вопрос не финансовых потерь. Какие финансовые потери! Все расходы несет ресторан, а доходов у него нет», - заявил Миронов.
Негодование Миронова поддержала омбудсмен по делам малого бизнеса, основатель сети семейных кафе «АндерСон» Анастасия Татулова. Она поделилась видением ситуации в своем Facebook.
«Ввели коды - в одной единственно взятой отрасли в одном единственном городе - Москва, рестораны. Именно там бушует ковид . Его нет на «Алых парусах», футболе и концертах до 499 человек. В транспорте нет и не было. И не будет. Сегодня первый день кодов - ничего нигде не работает, заполняемость в среднем 10-20%, что для ресторанов убыток глухой. С кодами не справился даже «Макдональдс». Отрасль на грани нервного срыва», - констатировала омбудсмен.
Она отметила, что, несмотря на закрытие фудкортов, торговые центры продолжают работу, причем многие там находятся без масок. Татулова добавила, что бизнес уже не надеется на меры поддержки.
«А мне, вот, знаете, даже полегчало. <...> Сначала было удивительно, потом страшно, потом раздражение, а теперь если честно даже любопытно посмотреть, чем этот абсурд закончится», - резюмировала владелица сети «АндерСон».
Несмотря на возмущение бизнеса, у сторонников ограничительных мер есть свой козырь: для многих ограничения - это повод вакцинироваться. Директор ГБУЗ НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Сергей Петриков считает, что самая большая мотивация для прививки – страх смерти.
«Тех, кто пока пренебрегает вакцинацией, я стараюсь мотивировать как врач и как их друг, родственник. В моем арсенале очень простой довод — я рассказываю, что они могут умереть», — поделился он (цитата по ТАСС).
С такими вещами, как смерти посетителей, родных, близких, явно не шутят, согласен руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк. По его словам, многие предприятия торговли и услуг ведут себя ответственно в части исполнения COVID-требований.
Вход в московские рестораны стал доступен только по QR-коду с 28 июня. Он доступен для граждан, которые прошли вакцинацию, переболели коронавирусом в последние шесть месяцев либо предоставили свежий отрицательный ПЦР-тест. На летние веранды ресторанов без QR-кода будут пускать до 12 июля.
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