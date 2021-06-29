«Что-то кривоватое»: миллиардер из списка Forbes раскритиковал приватизацию в 90-x

Приватизация в России в 1990-е годы — «что-то кривоватое», и в этот период было допущено «огромное количество» нарушений и злоупотреблений. Об этом заявил глава инвестиционной компании Finstar Олег Бойко в интервью РБК.

По словам предпринимателя, шоковая приватизация не всегда эффективна. Бойко напомнил об опыте Китая, в котором не происходило подобных процессов, и развитие реформ было направлено не на смену формы собственности. По мнению бизнесмена, в КНР «получше даже получилось», пишет News.ru.

Бойко считает, что приватизация в РФ «прошла не без греха». Однако не стоит проводить ревизию ее итогов: лучше не возвращаться к прошлому, отмечает Ura.ru.

Олег Бойко занимает 93-е место в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes, пишет Газета.ру.

