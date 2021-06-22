В Госдуме предложили повысить налоги для богатых до 35 процентов

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что налог на доходы физических лиц (НДФЛ) для состоятельных граждан необходимо повысить ставку до 35%.

С 1 января этого года в России введена прогрессивная шкала налогообложения. Граждане, зарабатывающие больше пяти миллионов рублей в год, будут платить налог не 13%, а 15%.

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«Посмотрим, как будут 15% работать. Дальше надо будет сделать ступенчатую шкалу налогообложения… Я думаю, нам до 50% не надо доводить, но если мы доведем до 35%, это вполне нормально», — заявил парламентарий в беседе с Ura.ru.

Аксаков пояснил, что доходы от пяти миллионов рублей до 10 могут облагаться налогом в 15%, от 10 миллионов до 15 - 20% и так далее.

Он отметил, что доходы от повышенного налога можно будет направлять на помощь нуждающимся гражданам.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ГосдумаНалогиНДФЛ
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