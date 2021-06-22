В Госдуме предложили повысить налоги для богатых до 35 процентов

«Посмотрим, как будут 15% работать. Дальше надо будет сделать ступенчатую шкалу налогообложения… Я думаю, нам до 50% не надо доводить, но если мы доведем до 35%, это вполне нормально», — заявил парламентарий в беседе с Ura.ru.

Аксаков пояснил, что доходы от пяти миллионов рублей до 10 могут облагаться налогом в 15%, от 10 миллионов до 15 - 20% и так далее.

Он отметил, что доходы от повышенного налога можно будет направлять на помощь нуждающимся гражданам.

