«За чей счет банкет?» Аналитик предрек уход предприятий с рынка из-за углеродного налога
Россию ждет неизбежное снижение темпов экономического роста при введении платы за углеродные выбросы, заявил Александр Фролов.
Если в России введут плату за углеродные выбросы, то часть предприятий уйдет с рынка, потому что не сможет свести концы с концами, в стране начнется торможение развития промышленности, а граждан могут перевести на рыночную основу при оплате электроэнергии, заявил заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс заявил, что в России необходимо как можно скорее ввести плату за углеродные выбросы. По его словам, это единственный способ нейтрализовать негативные последствия от планируемого в Евросоюзе введения углеродного налога.
«Сейчас у нас действуют фактически две системы сбора средств за потребленную электроэнергию. Первая система относится к коммунально-бытовым потребителям, а вторая к бизнесу и промышленности. Первая категория населения получает электроэнергию по фиксированным тарифам, они повышаются в очень небольшом диапазоне. Людей это все-ровно бесит, но тем не менее. За чей счет банкет, получается? Банкет за счет перекрестного субсидирования. За счет того, что наша промышленность платит рыночную цену и за счет их платежей как-то перераспределяются средства для того, чтобы компенсировать недоплаченные средства населением», - сказал Фролов.
По его словам, внедрение подобной системы приведет к снижению темпов экономического роста России.
«Если внедрят систему, при которой на плечи промышленности ляжет дополнительное бремя платежей за электроэнергию, то это снизит темпы экономического роста России. Часть предприятий уйдет с рынка, потому что не сможет свети концы с концами. Если внедрить подобного рода инструмент, который начнет тормозить развитие промышленности, то это ускорит желание перевести население на рыночную основу при оплате электроэнергии. Платежи для населения вырастут кратно. Кто платил тысячу рублей в месяц, будет платить две-три тысячи рублей в месяц», - отметил Фролов.
Аналитик подчеркнул, что Чубайс предлагает по сути синхронизироваться в российском энергетическом законодательстве с законодательством Евросоюза.
«Суть в том, что трансграничный углеродный налог планируется собирать с нескольких категорий товаров: это цемент, удобрения, продукции металлургического производства и электроэнергия. От уплаты этого налога освобождается продукция из тех стран, где внедрены те же меры стимулирования энергоперехода, которые использует и ЕС. То есть, в ЕС существует система углеродных сертификатов, которую покупают электростанции с большим объемом выбросов, например угольные электростанции. Логика стоит следующая: давайте внедрим такую же систему, европейцы ее признают, мы не будем платить налоги у них, но мы будем платить фактически этот налог у нас. Будем не туда деньги отправлять, а собирать их здесь. Здорово! Ура, хлопаем в ладоши», - сказал Фролов.
Ранее министр экономического развития Максим Решетников на совещании заявлял, что Россия больше не воспринимает планируемый углеродный налог ЕС как фактор «торговой войны». По его словам, углеродный налог расценивается как вынужденный дополнительный повод ускорить российскую программу сокращения углеродного следа, чтобы сохранить конкурентоспособность российских товаров на рынках ЕС.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
14,3 млн+180 тыс. / сут.
Умерли
341 тыс.+683 / сут.
Выздоровели
14,3 млн+3,1 млн / сут.
- Юрист напомнил водителям о наказании за подделку медсправок
- Делягин назвал «идеальную» замену Жириновскому в ЛДПР
- Песков: отказ Украины от НАТО помог бы переговорам о гарантиях безопасности
- Квят объявил о переходе в гонки на выносливость
- 112: У Жириновского диагностировали воспалительные процессы в головном мозге
- СМИ: на Совет ГД отправят два проекта о признании ЛНР и ДНР
- Генштаб: Россия может атаковать зашедшие в ее территориальные воды военные судна
- Песков прокомментировал допуск Валиевой к участию в индивидуальном зачёте на ОИ
- Песков: Путин и Лукашенко встретятся до конца недели
- Путин встретится с Лавровым и Шойгу 14 февраля
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru