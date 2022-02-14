«За чей счет банкет?» Аналитик предрек уход предприятий с рынка из-за углеродного налога

Спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс заявил, что в России необходимо как можно скорее ввести плату за углеродные выбросы. По его словам, это единственный способ нейтрализовать негативные последствия от планируемого в Евросоюзе введения углеродного налога.

«Сейчас у нас действуют фактически две системы сбора средств за потребленную электроэнергию. Первая система относится к коммунально-бытовым потребителям, а вторая к бизнесу и промышленности. Первая категория населения получает электроэнергию по фиксированным тарифам, они повышаются в очень небольшом диапазоне. Людей это все-ровно бесит, но тем не менее. За чей счет банкет, получается? Банкет за счет перекрестного субсидирования. За счет того, что наша промышленность платит рыночную цену и за счет их платежей как-то перераспределяются средства для того, чтобы компенсировать недоплаченные средства населением», - сказал Фролов.

По его словам, внедрение подобной системы приведет к снижению темпов экономического роста России.