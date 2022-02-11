Экономист объяснил, на ком отразится перевод России в «серый» налоговый список ЕС

Россия провела политику деофшоризации, однако этого может быть недостаточно, рассказал профессор Финансового университета при правительстве РФ Борис Хейфец в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».



В Евросоюзе собираются включить Россию в «серый» список налоговых убежищ, сообщило европейское интернет-издание EUobserver. По его данным, перечень будет расширен с 15 до 25 юрисдикций. Кроме России, в него могут попасть Бермуды, Британские Виргинские острова и Израиль.

«Дело в том, что это приведет к более внимательному отношению к транзакциям, в которых участвуют российские финансовые компании. Будет больше внимания, более тщательных проверок к российским структурам, потому что в этот список попадают те юрисдикции, которые вызывают сомнения, они используют недобросовестную налоговую конкуренцию, в том числе офшоры. На обычных россиянах это не скажется, это идет в русле политического давления на Россию, но, в общем, это не очень хорошо, потому что это может коснуться тех, кто обладает счетами, недвижимостью за рубежом. Но это незначительная часть россиян. Мы выполняем наши обязательства в рамках программы BEPS (по борьбе с уклонением от налогов - прим. НСН), мы совсем недавно присоединились к новой инициативе о глобальном минимальном корпоративном налоге. Но есть один нюанс, потому что, с одной стороны, мы должны выполнять международные обязательства, а с другой, действуют санкции против российского бизнеса, против отдельных бизнесменов. Здесь надо как-то сочетать и проводить гибкую политику, учитывая наши национальные интересы», - напомнил экономист.