Врач рассказала, как отличить усталость от депрессии

Для депрессии характерны такие симптомы, как снижение чувства радости, ухудшение настроения, сложности в принятии решений, снижение концентрации внимания, чувство вины или низкая самооценка, чувство безнадежности по отношению к будущему, избыток или нарушение сна, суицидальные мысли или мысли о смерти, значительное изменение веса или аппетита, а также заторможенность или психомоторное возбуждение. Об этом в интервью «Газете.Ru» заявила врач-невролог «СМ-Клиника» Наталья Маклакова.

Наличие хотя бы половины из перечисленных симптомов на протяжении двух недель может свидетельствовать о депрессии, подчеркнула медик, призвав не путать ее с усталостью, которая легко устраняется отдыхом, сном, встречами с друзьями и прогулками на свежем воздухе. Депрессию вылечить отдыхом не получится, поскольку в ее основе — нарушение выработки серотонина, норадреналина и дофамина.

Маклакова заявила, что насторожить должны такие симптомы, как хроническая боль любой локализации, отсутствие удовольствия и радости от жизни или от любимых занятий, нарушение внимания и памяти, а также раннее пробуждение.

«В случае с депрессией, как и с любым другим заболеванием: чем раньше лечить, тем быстрее и лучше эффект получается», — подытожила врач.

Ранее социальный психолог Алексей Рощин заявил, что «втягивание» в рабочий процесс после майских праздников или отпуска займет от двух до пяти дней. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

