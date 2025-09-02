Также Захарова порекомендовала Стуббу предложить алгоритм «победы 1944 года» партнерам по ЕС «в качестве способа сохранения независимости Украины, чтобы через 79 лет их правнукам было чем гордиться».

Напомним, Стубб заявил, что Финляндия «победила» в войне с Советским Союзом в 1944 году, поскольку смогла сохранить свою независимость. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

