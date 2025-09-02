Захарова посоветовала Стуббу «повернуть штыки» против Украины
Финскому лидеру Александру Стуббу следует «повернуть штыки против нацистов» на Украине, если его «не отпускает» 1944 год. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает RT.
Также Захарова порекомендовала Стуббу предложить алгоритм «победы 1944 года» партнерам по ЕС «в качестве способа сохранения независимости Украины, чтобы через 79 лет их правнукам было чем гордиться».
Напомним, Стубб заявил, что Финляндия «победила» в войне с Советским Союзом в 1944 году, поскольку смогла сохранить свою независимость. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
