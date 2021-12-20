ФАС проверит рост цен на электричество по всей России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по инициативе «Роснефти» инициировала проверку причин роста оптовых цен на электроэнергию в европейской части России, а также на Урале. Об этом сообщил ряд СМИ.

ФАС потребовала объяснить увеличение цен «Совет производителей энергии» (СПЭ) и «Совет рынка», который занимается регуляцией рынков электроэнергии, передает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо заместителя главы ФАС Виталия Королева. Компании также будут вынуждены объяснить действия электрогенерирующих компаний на торгах.

Кроме того, издание отмечает, что расследование началось после обращения главы «Роснефти» Игоря Сечина, который указал ведомству на скачки цен в первой зоне энергорынка (включает в себя европейскую часть России и Урал) в сравнении с 2019 годом.

Ранее бывший замминистра сельского хозяйства РФ, профессор Леонид Холод в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Банк России применяет монетарные инструменты для сдерживания цен, но они обладают известной статичностью и действуют не быстро.

