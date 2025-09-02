Несколько детей упали в обморок на торжественной линейке в Омске

Несколько учащихся школы №33 города Омска упали в обморок в ходе торжественной линейки 1 сентября. Об этом сообщила мэрия города.

Сообщается, что линейка проводилась в небольшом спортзале, причем часть окон была закрыта. По словам очевидцев, в помещении находились больше 500 человек.

В мэрии города пояснили, что линейка проводилась в спортзале из-за непогоды. Руководство школы оперативно отреагировало на случившееся, людей вернули на улицу.

Ранее ученица «Октябрьского сельского лицея» в Ульяновской области умерла после школьной линейки. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
