Несколько детей упали в обморок на торжественной линейке в Омске

Сообщается, что линейка проводилась в небольшом спортзале, причем часть окон была закрыта. По словам очевидцев, в помещении находились больше 500 человек.

В мэрии города пояснили, что линейка проводилась в спортзале из-за непогоды. Руководство школы оперативно отреагировало на случившееся, людей вернули на улицу.

Ранее ученица «Октябрьского сельского лицея» в Ульяновской области умерла после школьной линейки. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

