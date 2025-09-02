Таможня пресекла контрабанду амуниции из России в Израиль

Уточняется, что грудную и спинную бронепанели из Ессентуков в Израиль пытался отправить 22-летний гражданин России. У злоумышленника не оказалось при себе специальной лицензии.

По факту контрабанды было возбуждено уголовное дело. Молодому человеку грозит до семи лет заключения со штрафом до миллиона рублей.

Ранее гражданин Германии получил пять лет лишения свободы за контрабанду автомобилей класса люкс в Россию. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

