Средняя зарплата россиян за год выросла на 14,5%

По его словам, самые высокие заработки — в нефтегазовой отрасли (средняя зарплата — 206,98 тысячи рублей), финансовой отрасти (199 тысяч рублей), а также в области информации и связи (175,89 тысячи рублей).

Во многих отраслях зарплаты выросли более чем на 15% — например, в строительстве (на 16,3%) и в обрабатывающих производствах (на 15,9%), подчеркнул Балынин.

Эксперт добавил, что зарплата — по-прежнему один из инструментов привлечения квалифицированных кадров, что положительно влияет на стимулирование социально-экономического развития России на базе финансового и технологического суверенитета.

Ранее рост номинальных зарплат в России начал замедляться впервые с эпидемии COVID-19. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

