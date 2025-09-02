Средняя зарплата россиян за год выросла на 14,5%
Средняя зарплата россиян выросла на 14,5 за год и достигла по итогам первого полугодия 2025 года 96,22 тысячи рублей. Об этом в интервью «Газете.Ru» заявил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин.
По его словам, самые высокие заработки — в нефтегазовой отрасли (средняя зарплата — 206,98 тысячи рублей), финансовой отрасти (199 тысяч рублей), а также в области информации и связи (175,89 тысячи рублей).
Во многих отраслях зарплаты выросли более чем на 15% — например, в строительстве (на 16,3%) и в обрабатывающих производствах (на 15,9%), подчеркнул Балынин.
Эксперт добавил, что зарплата — по-прежнему один из инструментов привлечения квалифицированных кадров, что положительно влияет на стимулирование социально-экономического развития России на базе финансового и технологического суверенитета.
Ранее рост номинальных зарплат в России начал замедляться впервые с эпидемии COVID-19. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
