«Совсем другая жизнь»: Чубайс оценил последствия введения платы за углеродные выбросы
Плату за углеродные выбросы необходимо ввести в России как можно скорее: это единственный способ нейтрализовать негативные последствия от планируемого в Евросоюзе введения «углеродного налога». Об этом сообщает РБК со ссылкой на спецпредставителя президента РФ по связям с международными организациями по вопросам устойчивого развития Анатолия Чубайса.
По словам экс-главы Роснано, плата за углерод стала самым тяжелым вопросом, рассмотренным на совещании правительства 11 февраля. В ходе мероприятия был выбран пилотный регион для апробации системы торговли квотами на выбросы.: первой ее испытает Сахалинская область.
Чубайс назвал идею эксперимента здравой, подчеркнув, что с введением платы за углеродные выбросы в России настанет «совсем другая жизнь». Однако необходимо «соотносить эту логику с факторами, на которые мы не можем повлиять», в том числе трансграничным углеродным налогом.
Как напомнил Чубайс, в ЕС предложили перенести начало взимания углеродного налога на 2025 год (вместо 2026-го) и к концу 2028 года отменить бесплатные квоты на выбросы для производителей из Европы, пишет Ura.ru.
«У них сейчас цена на бирже — 100 долларов за тонну углекислого газа. 50 процентов квот бесплатны, то есть эффективная ставка — 50 долларов за тонну. К 2030 году она будет 100 долларов, если не считать динамики. Если вы сейчас положите 100 долларов, это будет совсем другая жизнь», — указал спецпредставитель президента.
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