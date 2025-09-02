Российского военного арестовали за организацию незаконной перевозки

Уточняется, что фигурант нелегально продавал места на воздушные суда по маршрутам Севастополь — Ростов-на-Дону — Москва. Стоимость поездки в один конец достигала 25-30 тысяч рублей.

В деле фигурирует еще один подозреваемый — сотрудник правоохранительных органов, которого задержали 22 августа и заключили под стражу до 24 октября.

Ранее суд приговорил жителя Воронежской области Руслана Минакова к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима за госизмену. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

