Кадыров ответил СБУ сатирическими стихами
Чеченский лидер Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале ироничными стихами ответил на подозрения в военных преступлениях со стороны Службы безопасности Украины.
«Одно агентство непрестижное — / “Страны” с заглавной буквой “У” — / Твердит, что на меня обижена / Дворняга с кличкой “СБУ”», — в сатирической манере ответил на претензии украинских спецслужб Кадыров.
Всего в стихотворении 9 абзацев.
Ранее Кадыров «одел» американского лидера Дональда Трампа в чеченский национальный костюм и объявил, что президент США – чеченец. С помощью ИИ Трамп на чеченском языке «заявил», что обещает не забывать свои корни. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
