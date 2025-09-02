Россияне потратили на Лабубу 2 млрд рублей за полгода

Более чем за полгода россияне заплатили за популярные куклы Лабубу 2 млрд рублей. Всего же на покупки таких трендовых товаров, как одежда, игрушки, модные аксессуары, дубайский шоколад и гаджеты, соотечественники в среднем тратят до 16 500 рублей в год. Об этом в интервью «ФедералПресс» заявил доцент кафедры экономической теории и прикладной экономики Финансово-экономического института ТюмГУ Иван Вилков.

По его словам, образ успешного человека создается через определенные каналы коммуникации. В частности, в отечественном кино часто показывают «успешных» людей — обладателей дорогих автомобилей, роскошных домов, тех, кому по карману отдыхать на курорте дважды в год и отправить детей учиться в престижную частную школу. «На самом деле очень маленький процент населения может позволить себе такую жизнь», — добавил Вилков.

Экономист указал на то, что мелкие атрибуты, такие, как Лабубу или дорогая модель смартфона, — символ состоявшегося человека, к которому россияне стремятся на уровне эмоций, порой приобретая вещи не по карману.

Эксперт также посоветовал соотечественникам не совершать импульсивные покупки. «Если сомневаетесь в покупке понравившихся товаров в маркетплейсах, то советую положить их в корзину и подумать до завтра. Необходимо устроить себе небольшой период охлаждения на сутки, особенно это касается трендовых товаров», — подчеркнул он, добавив, что следует подумать о том, как эта покупка повлияет на качество жизни человека.

ФОТО: ТАСС/ Сергей Булкин
