Ядерная политика и «торможение»: Депутаты Госдумы хотят отставки Набиуллиной
Пока аналитики с тревогой ожидают дальнейшего поднятия ключевой ставки до 25% годовых, а глава ЦБ Эльвира Набиуллина уверена, что высокая ключевая ставка необходима для борьбы с инфляцией, депутаты добиваются её отставки.
Депутаты фракции «Справедливая Россия - За правду» во главе с главой партии Сергеем Мироновым внесут на рассмотрение Госдумы законопроект о праве группы депутатов направлять обращение к президенту России о возможном снятии с должности председателя Центрального банка РФ, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу партии.
Так, Миронов предлагает ввести персональную ответственность для председателя ЦБ за ситуацию на финансовом рынке и в экономике страны, а депутатам Госдумы - предоставить возможность направлять президенту представление по вопросу досрочного освобождения от должности главы ЦБ РФ.
Помимо этого, предлагается также расширить перечень случаев, когда председатель Центробанка может быть освобожден от своей должности.
ЯДЕРНАЯ ПОЛИТИКА
Причиной для таких предложений стало явное недовольство денежно-кредитной политикой нынешней главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, которая, к слову, занимает свой пост с 24 июня 2013 года.
Так, обосновывая свои требования, авторы упомянули значительное ослабление курса рубля с начала 2022 года по отношению к доллару и евро. По мнению депутатов, допущенная ЦБ девальвация российской валюты привела к высокой инфляции, а также подрыву экономической стабильности.
Последний раз Центробанк поднимал ключевую ставку 25 октября 2024 года с 19% до 21% годовых. Тогда этот шаг вызвал массу критики со стороны экспертов.
Профессор Высшей школы экономики Евгений Коган в разговоре с НСН заявлял, что ряд российских предприятий могут не справиться с высокими ставками Центробанка, из-за чего просто разорятся.
«Большинство аналитиков думали, что будет поднятие до 20%, но Центральный банк поднял ставку до 21%... Что же будет для всех остальных? С одной стороны, проценты по депозитам, скорее всего, еще вырастут. С другой стороны, если мы будем говорить про кредиты, их стоимость будет еще более дорогой. Наконец, последнее – ряд предприятий могут не справиться с такими высокими ставками и просто-напросто разориться. Может быть, для ЦБ это и цель – разорение предприятий, соответственно замедление экономики и снижение инфляции. В конце концов, за экономику в ЦБ не отвечают», - отмечал он.
Помимо прочего, он назвал такой шаг Центробанка «ядерным ударом» для всей экономики.
«За последние несколько дней и недель все больше и больше Центральный банк получает информации о том, что, несмотря на весьма жесткую денежно-кредитную политику … все равно инфляционные ожидания населения и бизнеса идут вверх. ЦБ видит, что, видимо, недостаточно жесткая денежно-кредитная политика… а давайте еще чем-то посыпем… Вот они этим ядерным ударом по экономике и глушат ее», - заявил Коган.
С ним согласился и зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин, который назвал стремительное падение рубля на финансовых рынках осознанной политикой Центробанка.
Так он прокомментировал рост курса доллара с 101 рубля до 106 рублей.
«(Происходящее на финансовых рынках) — это ослабление рубля. Оно вызвано политикой Банка России, направленной на обесценение рубля и стимулирование инфляции. Когда вся экономическая теория написана для ситуации избытка или достаточности денежной массы, у нас наблюдается совершенно иная ситуация — нехватка денежной массы», — пояснил Делягин в беседе с URA.RU.
Депутат подчеркнул, что Центробанк сейчас проводит такую политику, как будто в России, наоборот, избыток денежной массы. Он также посетовал, что вместо того, чтобы ограничить финансовые спекуляции и обеспечить доступный кредит и достаточность денежной массы для развития, глава ЦБ Набиуллина ужесточает финансовую политику.
КУДА ТОРМОЗИМ?
Тем временем следующее заседание ЦБ по ключевой ставке запланировано на 20 декабря 2024 года. Так, выступая на форуме ВТБ «Россия зовет!» Набиуллина допустила повышение ключевой ставки на ближайшем заседании. Она пояснила, что инфляция пока что не собирается замедляться, а в текущем году с помощью ключевой ставки Центробанку удалось «предотвратить вхождение экономики в инфляционную спираль».
«Инфляция пока не начала замедляться. В этом году инфляция будет больше, чем в следующем году, к сожалению. Но тормозной путь до нашей цели займет весь следующий год и даже прихватит 2026 год. … (С 2022 года) мы проводили мягкую денежно-кредитную политику, и проводили ее до тех пор, пока экономика полностью не восстановилась. И потом инфляция приняла совершенно другую природу, связанную с перегревом спроса», — уточнила глава регулятора.
При этом она подчеркнула, что допускает возможность повышения ставки, однако это «не предопределено».
Делягин в свою очередь ухватился за слова Набиуллиной о «тормозном пути» и заявил, что повышением ключевой ставки она тормозит экономику страны, а не инфляцию.
«Что касается тормозного пути, явно речь идет о торможении экономики, а не инфляции. Дело в том, что повышение процентной ставки в условиях недостатка денежной массы разгоняет инфляцию, а не тормозит ее… Очень сложно затормозить машину, разгоняя ее при этом, давя на педаль газа. Чтобы реально ограничить рост инфляции, нужно обеспечить рост деловой активности, чтобы товары производились в России, а не в Китае», - заметил депутат в комментарии НСН.
Также он назвал политику ЦБ абсурдной.
«Сама Набиуллина признает, что инфляция вызвана немонетарными причинами, которые не имеют отношения к ключевой ставке…она сама признает абсурдность своей политики», - заявил депутат.
Тем временем экономист Альфа-банка Наталия Орлова считает, что регулятор на заседании 20 декабря может поднять ключевую ставку сразу до 25% годовых.
По мнению эксперта, такая мера со стороны регулятора будет правильной на фоне ускорения инфляции. В конце октября представители Центробанка допускали повышение ключевой ставки до 23%, однако тогда ориентир по инфляции был 8,0-8,5%. Сейчас же ясно, что годовая инфляция будет стремиться к 10%. Поэтому Орлова отметила, что это предполагает аналогичную корректировку по ставке.
НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ
Однако не все настроены так пессимистично по отношению к текущей политике Набиуллиной. Директор департамента денежно-кредитной политики регулятора Андрей Ганган поспешил успокоить российские компании и отметил, что высокая ключевая ставка Банка России не приведет к волне банкротств.
«Такого не ожидаем. Крупнейшие компании в целом сохранили умеренный уровень долговой нагрузки, большая часть из них не испытывает финансовых трудностей», — сообщил он.
В частности, первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин также поддержал многострадальную главу ЦБ и заявил в беседе с РИА Новости, что если регулятор не будет обращать внимания на рост инфляции и инфляционных ожиданий, а начнет, как хочет бизнес, проводить значительно более мягкую ДКП, то «мы даже близко не получим нормального фондового рынка завтра».
В свою очередь управляющий отделением Банка России в Башкортостане Марат Кашапов, прогнозируя сроки возвращения инфляции к целевым значению, вообще заявил, что снижение ключевой ставки возможно к концу 2025 года.
«Мы рассчитываем, что уже к концу 2025 года придём к приемлемому уровню инфляции и, соответственно, постепенному снижению ставки. Но для этого надо пройти через период высокого значения ключевой ставки», — объяснил он в разговоре с «ФедералПресс».
Анализируя денежно-кредитную политику Набиуллиной в разговоре с Reuters, глава ВТБ Андрей Костин вообще сравнил главу ЦБ с экс-британским премьер-министром Маргарет Тэтчер.
Банкир назвал Набиуллину смелой женщиной, у которой «есть своя линия». По мнению Костина, стоит дать ей возможность решать.
«Помню, когда я работал в Лондоне, Маргарет Тэтчер — такая же «железная леди», как Набиуллина — активно боролась с инфляцией, полагая, что это главное в экономике», — сказал председатель российского банка.
Как отметил Костин в интервью, инфляция в 8,5% для России не является критичной, с таким показателем можно было бы мириться. Однако, подчеркнул глава ВТБ, «у руководства ЦБ другое мнение».
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