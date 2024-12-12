Ядерная политика и «торможение»: Депутаты Госдумы хотят отставки Набиуллиной

Депутаты фракции «Справедливая Россия - За правду» во главе с главой партии Сергеем Мироновым внесут на рассмотрение Госдумы законопроект о праве группы депутатов направлять обращение к президенту России о возможном снятии с должности председателя Центрального банка РФ, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу партии.

Так, Миронов предлагает ввести персональную ответственность для председателя ЦБ за ситуацию на финансовом рынке и в экономике страны, а депутатам Госдумы - предоставить возможность направлять президенту представление по вопросу досрочного освобождения от должности главы ЦБ РФ.

Помимо этого, предлагается также расширить перечень случаев, когда председатель Центробанка может быть освобожден от своей должности.

ЯДЕРНАЯ ПОЛИТИКА

Причиной для таких предложений стало явное недовольство денежно-кредитной политикой нынешней главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, которая, к слову, занимает свой пост с 24 июня 2013 года.

Так, обосновывая свои требования, авторы упомянули значительное ослабление курса рубля с начала 2022 года по отношению к доллару и евро. По мнению депутатов, допущенная ЦБ девальвация российской валюты привела к высокой инфляции, а также подрыву экономической стабильности.

Последний раз Центробанк поднимал ключевую ставку 25 октября 2024 года с 19% до 21% годовых. Тогда этот шаг вызвал массу критики со стороны экспертов.

Профессор Высшей школы экономики Евгений Коган в разговоре с НСН заявлял, что ряд российских предприятий могут не справиться с высокими ставками Центробанка, из-за чего просто разорятся.