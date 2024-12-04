«Давит на газ!»: Делягин оценил «тормозной путь» Набиуллиной по инфляции

«Сама Набиуллина признает, что инфляция вызвана немонетарными причинами, которые не имеют отношения к ключевой ставке. И повышать ключевую ставку для борьбы с инфляцией сегодня – это то же самое, что давать таблетку одному человеку, чтобы прошла голова у другого. Она сама признает абсурдность своей политики. Какая-то из госструктур посчитала, что снижение инфляции до 4% возможно при ключевой ставки в 52%, потом, конечно, это все опровергли. Но это характеризует политику ЦБ в полной мере», - отметил он.

По его словам, повышение ставки в условиях недостатка денежной массы только разгоняет инфляцию, для решения проблемы нужны противоположные меры.

«Что касается тормозного пути, явно речь идет о торможении экономики, а не инфляции. Дело в том, что повышение процентной ставки в условиях недостатка денежной массы разгоняет инфляцию, а не тормозит ее. Когда ставка повышается, инфляция разгоняется, что статистически вполне подтверждается. Очень сложно затормозить машину, разгоняя ее при этом, давя на педаль газа. Чтобы реально ограничить рост инфляции, нужно обеспечить рост деловой активности, чтобы товары производились в России, а не в Китае. Для этого нужно снизить процентную ставку, сделав кредит доступным, а также ограничить финансовые спекуляции», - подытожил собеседник НСН.

Угроз финансовой стабильности в настоящее время в России нет, заявил зампредседателя Банка России Филипп Габуния. По его словам, ключевая ставка выполняет свою функцию. Вместе с тем Габуния признал, что волатильность, вызванная санкциями, может создавать кратковременные дисбалансы предложения валюты на рынке, передает «Радиоточка НСН».

