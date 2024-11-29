В России из-за ключевой ставки ЦБ подорожали фитнес-услуги
Рост ключевой ставки Центробанка РФ до 21% привёл к тому, что услуги фитнес-клубов подорожали на 17,5%. Об этом NEWS.ru заявила глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина.
По её словам, высокая ключевая ставка «негативно сказывается на затратах и доходах клубов», так как параллельно с ростом процентов по кредитам снижается покупательская активность, при этом дорожают коммунальные услуги, расходные материалы и оборудование.
Силина рассказала, что направила директору Департамента физкультуры и массового спорта Минспорта РФ Максиму Уразову обращение, в котором назвала возможные меры поддержки отрасли, например, ввод «Семейной карты» с частичным софинансированием государства для многодетных семьей.
«Корпоративный налоговый вычет для организаций, оплачивающих физкультурно-оздоровительные занятия и секции своим сотрудникам за счёт снижения других налогов или пересмотр иных мер, принятых в регионах России», — заключила эксперт.
Ранее первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов заявил, что в декабре Центробанк РФ может увеличить ключевую ставку на 2 процентных пункта, до 23% годовых, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru