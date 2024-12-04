В администрации президента назвали последствия высокой ключевой ставки ЦБ

Высокая ключевая ставка является правильным способом «ограничения роста спроса и роста кредита». Как сообщает РИА Новости, такое заявление сделал заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин.

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По его словам, есть у такого решения и определённые последствия, например, «перераспределение доходов среди разных групп населения».

Орешкин сослался на данные Центробанка РФ, согласно которым «большая часть депозитов находится у очень ограниченного количества вкладчиков»

«Это означает, что выросший доход от депозитов концентрируется у небольшой группы населения», - заключил он.

Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина не исключила, что в декабре ключевая ставка будет в очередной раз повышена, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:Максим ОрешкинКлючевая СтавкаЦентробанк

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