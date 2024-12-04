В администрации президента назвали последствия высокой ключевой ставки ЦБ
Высокая ключевая ставка является правильным способом «ограничения роста спроса и роста кредита». Как сообщает РИА Новости, такое заявление сделал заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин.
По его словам, есть у такого решения и определённые последствия, например, «перераспределение доходов среди разных групп населения».
Орешкин сослался на данные Центробанка РФ, согласно которым «большая часть депозитов находится у очень ограниченного количества вкладчиков»
«Это означает, что выросший доход от депозитов концентрируется у небольшой группы населения», - заключил он.
Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина не исключила, что в декабре ключевая ставка будет в очередной раз повышена, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Меркель не поверила извинениям Путина за лабрадора Кони
- СМИ: Внебрачный сын Жириновского Олег Эйдельштейн взял фамилию отца
- Reuters: Трамп исключил членство Украины в НАТО из своего «мирного плана»
- В Чехию прекратились российские поставки по нефтепроводу «Дружба»
- В администрации президента назвали последствия высокой ключевой ставки ЦБ
- Тысячи грузовиков скопились в очереди на въезде из Белоруссии в ЕС
- Жителю Крыма дали 15 лет колонии за госизмену
- Кобахидзе: Попытка «нацмайдана» в Грузии провалилась
- СМИ: В Марокко «бомбилы» напали на супружескую пару из России
- Семин: Главная проблема российского футбола в непрофессионализме
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru