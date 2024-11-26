«Чтобы не сбылось»: Силуанов призвал не думать о повышении ключевой ставки
Борьба с инфляцией находится в большем приоритете, нежели снижение ключевой ставки Центробанка РФ. Об этом на пленарном заседании IX Международного форума Финансового университета заявил глава Минфина Антон Силуанов.
Он отметил, что все почему-то «ждут повышения ставки», однако каких-то дополнительных ожиданий подобных создавать не следует.
«Знаете, когда думаешь много об этом, это сбывается. Поэтому надо думать обратное», — заключил министр.
Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что если не будет дополнительных внешних шоков, то снижение ключевой ставки начнётся в 2025 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru