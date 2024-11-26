«Чтобы не сбылось»: Силуанов призвал не думать о повышении ключевой ставки

Борьба с инфляцией находится в большем приоритете, нежели снижение ключевой ставки Центробанка РФ. Об этом на пленарном заседании IX Международного форума Финансового университета заявил глава Минфина Антон Силуанов.

«Убрать лихорадку»: Экономист рассказал, кому полезна высокая ставка ЦБ

Он отметил, что все почему-то «ждут повышения ставки», однако каких-то дополнительных ожиданий подобных создавать не следует.

«Знаете, когда думаешь много об этом, это сбывается. Поэтому надо думать обратное», — заключил министр.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что если не будет дополнительных внешних шоков, то снижение ключевой ставки начнётся в 2025 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Ключевая СтавкаМинфин РФАнтон Силуанов

Горячие новости

Все новости

партнеры