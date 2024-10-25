«Ядерный удар»: Экономист предупредил о банкротстве предприятий из-за ставки ЦБ в 21%
Вероятно, у ЦБ есть цель разорить предприятия, из-за чего произойдет замедление экономики и снижение инфляции, отметил в эфире НСН Евгений Коган.
Ряд российских предприятий могут не справиться с высокими ставками Центробанка, из-за чего просто разорятся, заявил финансист, профессор Высшей школы экономики Евгений Коган в разговоре с НСН.
Банк России 25 октября повысил ключевую ставку с 19% до 21% годовых. Такой вариант повышения ставки фигурировал в прогнозах аналитиков, однако большинство экспертов ожидали повышения на 100 процентных пунктов – до 20%.
«Большинство аналитиков думали, что будет поднятие до 20%, но Центральный банк поднял ставку до 21%. Хотя, честно говоря, мы заранее говорили уже, что будет 21%, не потому, что нам этого хочется… Но настолько много сигналов, которые поступают и являются для ЦБ триггерами для дополнительного поднятия ставок, что он это, естественно, делает. Что же будет для всех остальных? С одной стороны, проценты по депозитам, скорее всего, еще вырастут. С другой стороны, если мы будем говорить про кредиты, их стоимость будет еще более дорогой. Наконец, последнее – ряд предприятий могут не справиться с такими высокими ставками и просто-напросто разориться. Может быть, для ЦБ это и цель – разорение предприятий, соответственно замедление экономики и снижение инфляции. В конце концов, за экономику в ЦБ не отвечают», – сказал Коган.
Он отметил, что Банк России своими действиями наносит «ядерный удар» по экономике.
«За последние несколько дней и недель все больше и больше Центральный банк получает информации о том, что, несмотря на весьма жесткую денежно-кредитную политику, я бы даже сказал сверхжесткую, все равно инфляционные ожидания населения и бизнеса идут вверх. ЦБ видит, что, видимо, недостаточно жесткая денежно-кредитная политика: «А дальше давайте еще дустом на нашу экономику, давайте еще чем-то посыпем… А вдруг удастся, если 10 раз до этого не удавалось, может быть, сейчас поднимем еще больше и получится (снизить инфляцию – ред. НСН)». У ЦБ других инструментов, по сути, нет. Вот они этим ядерным ударом по экономике и глушат ее», – добавил собеседник НСН.
Уровня 20% ключевая ставка достигала в конце февраля 2022 года, после начала спецоперации на Украине и заморозки золотовалютных резервов Банка России за рубежом. Однако уже весной ЦБ перешел к постепенному смягчению денежно-кредитной политики. 21% – максимальное значение ставки за всю историю, передает «Радиоточка НСН».
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