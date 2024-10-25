«Ядерный удар»: Экономист предупредил о банкротстве предприятий из-за ставки ЦБ в 21%

Ряд российских предприятий могут не справиться с высокими ставками Центробанка, из-за чего просто разорятся, заявил финансист, профессор Высшей школы экономики Евгений Коган в разговоре с НСН.

Банк России 25 октября повысил ключевую ставку с 19% до 21% годовых. Такой вариант повышения ставки фигурировал в прогнозах аналитиков, однако большинство экспертов ожидали повышения на 100 процентных пунктов – до 20%.