Медведев: Передвижные аптеки появятся в ряде населенных пунктов РФ

По его словам, эта идея не новая и в настоящее время уже в стадии перехода к реализации - выбираются населённые пункты и регионы, где эти передвижные аптеки будут опробованы.

Медведев отметил, что решение по данной теме пока не было принято из-за вопросов, связанных с контролем за оборотом лекарств.

«Обычные лекарства, которые используют люди пенсионного возраста, они в общем и целом такого специального контроля и не требуют», - добавил он.

Ранее сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов заявил «Радиоточке НСН», что открытие аптечных пунктов в отдаленных районах невыгодно владельцам частных аптек.

