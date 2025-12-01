Медведев: Передвижные аптеки появятся в ряде населенных пунктов РФ
Передвижные аптеки появятся в ряде населенных пунктов России. Как пишет РИА Новости, об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
По его словам, эта идея не новая и в настоящее время уже в стадии перехода к реализации - выбираются населённые пункты и регионы, где эти передвижные аптеки будут опробованы.
Медведев отметил, что решение по данной теме пока не было принято из-за вопросов, связанных с контролем за оборотом лекарств.
«Обычные лекарства, которые используют люди пенсионного возраста, они в общем и целом такого специального контроля и не требуют», - добавил он.
Ранее сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов заявил «Радиоточке НСН», что открытие аптечных пунктов в отдаленных районах невыгодно владельцам частных аптек.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Медведев: Передвижные аптеки появятся в ряде населенных пунктов РФ
- Глава «Росчайкофе» назвал три причины высоких цен на кофе
- Психолог рассказал, когда из-за стресса нужно обращаться к врачу
- Захарова: НАТО демонстрирует готовность к дальнейшей эскалации
- В России объяснили сокращение разрыва в зарплатах богатых и бедных
- Более 30 подростков задержали в Санкт-Петербурге за дебош
- МВД РФ: За год биометрия помогла выявить 43 тысячи нелегалов
- В Раде заявили, что Ермак добивался увольнения глав силовых ведомств
- «Схема Долиной» отпугнула россиян от покупки квартир
- Пошли по простому пути: Россиянам «вырубают» доступ в интернет из-за VPN
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru