От маркировки до курса доллара: Россиянам назвали причины подорожания чая
Россия сегодня закупает чай в Индии, Кении и Шри-Ланке, напомнил НСН Рамаз Чантурия.
На рост стоимости чая влияет долларовая инфляция, а также подорожание упаковки, логистики и транзакций. При этом ответственность за это несут не только производители, но и магазины, сказал в беседе с НСН глава ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия.
Стоимость чая в России выросла на 12%, и килограмм листового байхового чая теперь стоит 441 рубль, сообщает Telegram-канал SHOT Проверка. Чантурия отметил, что есть множество факторов, который влияют на цены.
«На фоне санкционных ограничений транзакции стали дороже. Чай мы закупаем в основном в Индии, Шри-Ланке и Кении. Доставить сырье в Россию – отдельная проблема. Когда начали вводить ограничения в отношении России, часть международных логистических операторов отказалась ввозить грузы в нашу страну. Это уже отыграло свою роль, логистика стала дороже. Также есть долларовая инфляция. Многие товары в долларах растут, поскольку сам курс доллара падает. Влияют на стоимость и факторы, связанные с высокой ставкой рефинансирования, кредитными ресурсами компаний. Обслуживание этих кредитов влияет на себестоимость продукции. Наблюдается и рост стоимости упаковочного материала. Помимо прочего правительство приняло решение о маркировке чайной продукции с 1 сентября 2025 года. Все компании с середины текущего года вынуждены инвестировать в закупку необходимого оборудования», - рассказал он.
Собеседник НСН также уточнил, что помимо производителей на повышение цен влияют и магазины, устанавливающие наценку на продукцию.
«Все спрашивают у производителей, почему товар подорожал. Но никому не приходит в голову сначала спросить у магазинов, почему так произошло. Конечно, если у продавца отпускная стоимость выросла, магазин может вслед транслировать это изменение в розничной цене на полке. Однако магазин делает это по собственной воле. Он может сделать наценку настолько низкой, что потребитель не заметит изменение цены. Все зависит от того, как розничные операторы работают с наценками. Это их компетенции, мы к этому не имеем отношения», - объяснил Чантурия.
По его словам, нет оснований утверждать, что растущие цены на кофе привели к тому, что потребители стали чаще выбирать чай.
«Мы не видим существенного роста потребления чая. Хотя цены на кофе растут, мы видим устойчивость кофейного рынка. Какого-то прямого влияния на чайный рынок это особо не оказывает. Также важно понимать, что чайная продукция делится на большое количество разновидностей. Есть чистый чай, который может меняться в цене, а есть прочая продукция. Достаточно большую долю продаж составляет чайная продукция, которая даже не основана на чайном сырье. Это травы и другие растительные компоненты», - заявил он.
Ранее руководитель продуктового направления сети кофеен Cofix Константин Медведев рассказал «Радиоточке НСН», что цены на кофе за год выросли почти на 30%, а в следующем году ожидается рост еще на 15%. При этом многие кофейные компании сейчас развивают альтернативные направления, предлагая своим клиентам авторские чаи и напитки на цикории.
