По его словам, нет оснований утверждать, что растущие цены на кофе привели к тому, что потребители стали чаще выбирать чай.

«Мы не видим существенного роста потребления чая. Хотя цены на кофе растут, мы видим устойчивость кофейного рынка. Какого-то прямого влияния на чайный рынок это особо не оказывает. Также важно понимать, что чайная продукция делится на большое количество разновидностей. Есть чистый чай, который может меняться в цене, а есть прочая продукция. Достаточно большую долю продаж составляет чайная продукция, которая даже не основана на чайном сырье. Это травы и другие растительные компоненты», - заявил он.

Ранее руководитель продуктового направления сети кофеен Cofix Константин Медведев рассказал «Радиоточке НСН», что цены на кофе за год выросли почти на 30%, а в следующем году ожидается рост еще на 15%. При этом многие кофейные компании сейчас развивают альтернативные направления, предлагая своим клиентам авторские чаи и напитки на цикории.

