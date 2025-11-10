Кофе резко подорожал в российских ресторанах и кофейнях
Стоимость стандартной порции эспрессо (40-60 мл) в российских кофейнях и ресторанах в конце октября 2025 года составила 147 рублей. Как пишет «Газета.Ru», это на 36% больше, чем в октябре прошлого года.
Издание ссылается на исследование сервиса Quick Resto, согласно которому также подорожали наиболее популярные виды кофейных напитков на основе эспрессо. В частности, порция рафа в 300 мл в среднем обойдётся в 288 рублей (+18,5%), латте стоит 272 рубля (+18%). Стоимость американо выросла до 175 рублей (+17,5%), а капучино - до 245 рублей (+17,3%).
Отмечается, что рост цен обусловлен подорожанием кофейных зёрен (+42%) и молока (+25%), а также растущими операционными расходами предприятий общественного питания.
«На 2026 год мы также прогнозируем рост стоимости кофейных напитков... рост цен, вероятно, будет распределен в течение года», — указал гендиректор Quick Resto Александр Строкань.
Ранее глава ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия заявил «Радиоточке НСН», что из-за высоких цен на кофе часть его любителей перешла на более дешевые сорта.
