Кофе резко подорожал в российских ресторанах и кофейнях

Издание ссылается на исследование сервиса Quick Resto, согласно которому также подорожали наиболее популярные виды кофейных напитков на основе эспрессо. В частности, порция рафа в 300 мл в среднем обойдётся в 288 рублей (+18,5%), латте стоит 272 рубля (+18%). Стоимость американо выросла до 175 рублей (+17,5%), а капучино - до 245 рублей (+17,3%).

Отмечается, что рост цен обусловлен подорожанием кофейных зёрен (+42%) и молока (+25%), а также растущими операционными расходами предприятий общественного питания.

«На 2026 год мы также прогнозируем рост стоимости кофейных напитков... рост цен, вероятно, будет распределен в течение года», — указал гендиректор Quick Resto Александр Строкань.

Ранее глава ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия заявил «Радиоточке НСН», что из-за высоких цен на кофе часть его любителей перешла на более дешевые сорта.

