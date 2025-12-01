Россиянам рассказали о защите при покупке квартиры на вторичном рынке

По его словам, в первую очередь необходимо проверить цепочку перехода прав на квартиру, обращая повышенное внимание на жильё с конфликтной семейной историей. Параллельно стоит изучить судебные базы и данные службы судебных приставов по продавцу.

Эксперт указал, что нотариус проверит пакет документов и зафиксирует желание продавца оформить сделку. При этом в случае нарушений покупатель сможет взыскать с него убытки.

«Все действия по проверке объекта и продавца нужно документировать. Копии запросов... заключение юриста, переписка с банком и нотариусом составляют доказательственную базу добросовестности», - подчеркнул Арифулин.

Он добавил, что если спор дойдёт до суда, то этот пакет материалов покажет, что покупатель опирался на официальные данные.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев заявил, что в России может появиться механизм защиты покупателей недвижимости от мошенников, который позволит удерживать квартиру в залоге в случае отмены сделки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

