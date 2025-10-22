Чай, цикорий и матча: На что переходят россияне из-за роста цен на кофе
Цены на кофе за год выросли почти на 30%, а в следующем году ожидается рост еще на 15%, заявил НСН Константин Медведев.
Многие кофейные компании сейчас развивают альтернативные направления, предлагая своим клиентам авторские чаи и напитки на цикории, рассказал в эфире НСН руководитель продуктового направления сети кофеен Cofix Константин Медведев.
Кофе в России подорожает на 20-25% в 2026 году, сказал в беседе с «Газетой.Ru» генеральный директор «Лалибела Кофе» Дмитрий Гущин. Он пояснил, что повышение ввозных пошлин на кофе в США, являющихся основным покупателем кофе в мире, может привести к снижению объемов потребления и оказать давление на биржевые цены. Медведев, в свою очередь, рассказал, что в России сейчас особенно популярен чай матча.
«У нас ежегодный рост по кофе небольшой, но параллельно вперед выходят чаи и какая-то другая альтернатива обычному кофе. Чай матча сейчас в большом дефиците на рынке. Спрос на него превышает предложение очень сильно. Мы сейчас стараемся развивать эту категорию. Мы уже запустили гречишный чай, авторский чай. В зимнее время доля продаж этой категории напитков становится больше. Мы запустили напитки на цикории, они пользуются популярностью. Нельзя сказать, что они отнимают большую часть у чаев и у кофейных напитков, но своя аудитория у этого определенно есть. Многие кофейные сети начали запускать авторские напитки на цикории, но все равно у этого пока что небольшая доля продаж. Я думаю, что мы к этому все равно не придем. Ситуация на рынке не настолько критическая», — отметил эксперт.
По его словам, чтобы сдержать рост цен на кофе, многие крупные сети закупают зеленое зерно в больших объемах, хранят его, а затем обжаривают по мере необходимости.
«У нас собственная обжарка, поэтому мы закупаем зеленое зерно у крупных импортеров. Партнеры сами подсказывают, когда выгоднее всего закупать большой тоннаж зеленого зерна, чтобы хватило на длительный период — от шести месяцев до года. Мы закупаем "зеленку", храним ее у себя и по необходимости обжариваем. В любом случае, если компания работает на тяжелом зерне, то это всегда менее выгодно чем, когда у тебя есть обжарка. C октября прошлого года цена кофе, который использует наша сеть, выросла на 27-29%. При этом цены на бирже за этот же период выросли на 34%. Считаем, что цены могут ещё подняться максимум на 15% в 2026 году», — подчеркнул эксперт.
Ранее россиян предупредили, что злоупотребление кофе провоцирует варикоз, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
