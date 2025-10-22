Многие кофейные компании сейчас развивают альтернативные направления, предлагая своим клиентам авторские чаи и напитки на цикории, рассказал в эфире НСН руководитель продуктового направления сети кофеен Cofix Константин Медведев.

Кофе в России подорожает на 20-25% в 2026 году, сказал в беседе с «Газетой.Ru» генеральный директор «Лалибела Кофе» Дмитрий Гущин. Он пояснил, что повышение ввозных пошлин на кофе в США, являющихся основным покупателем кофе в мире, может привести к снижению объемов потребления и оказать давление на биржевые цены. Медведев, в свою очередь, рассказал, что в России сейчас особенно популярен чай матча.