Умерла старейшая жительница России
Клавдия Гадючкина, которая считалась старейшей жительницей России, умерла в Ярославле в возрасте 114 лет. Как пишет RT, об этом заявил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
По его словам, согласно данным метрических книг, фактической датой рождения Гадючкиной является 5 декабря 1910 года по новому стилю. Таким образом, женщина несколько дней не дожила до своего 115-летнего юбилея.
«Клавдия Михайловна пережила революцию, Первую мировую, Великую Отечественную войну, становление и преобразования нашего государства. Такой путь выпадает немногим, и прожить его с достоинством способны единицы», - указал Евраев.
Ранее бразилец Жоао Мариньо Нето, который признан старейшим мужчиной в мире, отметил свой 113-й день рождения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
