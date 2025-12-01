Умерла старейшая жительница России

Клавдия Гадючкина, которая считалась старейшей жительницей России, умерла в Ярославле в возрасте 114 лет. Как пишет RT, об этом заявил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

По его словам, согласно данным метрических книг, фактической датой рождения Гадючкиной является 5 декабря 1910 года по новому стилю. Таким образом, женщина несколько дней не дожила до своего 115-летнего юбилея.

«Клавдия Михайловна пережила революцию, Первую мировую, Великую Отечественную войну, становление и преобразования нашего государства. Такой путь выпадает немногим, и прожить его с достоинством способны единицы», - указал Евраев.

Ранее бразилец Жоао Мариньо Нето, который признан старейшим мужчиной в мире, отметил свой 113-й день рождения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Телеграм-канал губернатора Ярославской области Михаила Евраева
