«Высокий спрос»: Россия может нарастить добычу газа на 30%
Потенциал поставки российского газа задействован на 70%, а остальное – это возможность увеличения, сказал НСН ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев.
Россия не ограничивает продажу своих энергоресурсов, а небогатым, маленьким странам просто стало сложнее купить газ, потому что цены на него очень выросли, заявил член комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что Европа, запасаясь впрок сырьем, лишила бедные страны возможности купить газ. В этой ситуации, по его словам, наибольший ущерб наносится бедным странам, у которых нет либо возможностей, либо финансовых ресурсов купить газ по новым ценам. Танкаев отчасти согласен с Юшковым, но отрицает логистические проблемы.
«Я не представляю себе, какие страны не могут купить себе газ из-за позиции Европы. Думаю, что их просто нет. Россия не ограничивает продажу своих энергоносителей. Ограничения здесь касаются только логистики, хотя для маленьких стран проблем с доставкой энергоресурсов нет. Просто цены на газ сильно подскочили и бедным странам покупать его стало сложнее», - сказал Танкаев.
Собеседник «Радиоточки НСН» отметил, что Россия может нарастить добычу газа на 30 процентов.
«Люди слабо представляют расклад сил на мировом рынке не только газа, но и других энергоносителей. Россия обеспечивает на четверть межгосударственную торговлю энергоносителями. Такие гигантские объемы просто не заменить. Поэтому, если кто-то водит санкции, а потом рассчитывает купить газ или нефть в других странах, то это убийственная логика. Потребление растет быстро, спрос высокий, а поставки не успевают за потреблением. В России условия для наращивания добычи газа очень велики. Потенциал задействован на 70%, а остальное – это возможность увеличения. Правда, платежеспособность третьих стран стала ниже и отстает от возможности продажи», - резюмировал Танкаев.
Ранее заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев предупредил глав государств и правительства стран Евросоюза о возможном повышении цен на российский газ до конца текущего года до 5 тысяч евро за тысячу кубометров.
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