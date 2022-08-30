«Высокий спрос»: Россия может нарастить добычу газа на 30%

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что Европа, запасаясь впрок сырьем, лишила бедные страны возможности купить газ. В этой ситуации, по его словам, наибольший ущерб наносится бедным странам, у которых нет либо возможностей, либо финансовых ресурсов купить газ по новым ценам. Танкаев отчасти согласен с Юшковым, но отрицает логистические проблемы.

«Я не представляю себе, какие страны не могут купить себе газ из-за позиции Европы. Думаю, что их просто нет. Россия не ограничивает продажу своих энергоносителей. Ограничения здесь касаются только логистики, хотя для маленьких стран проблем с доставкой энергоресурсов нет. Просто цены на газ сильно подскочили и бедным странам покупать его стало сложнее», - сказал Танкаев.