«Высокий спрос»: Россия может нарастить добычу газа на 30%

Потенциал поставки российского газа задействован на 70%, а остальное – это возможность увеличения, сказал НСН ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев.

Россия не ограничивает продажу своих энергоресурсов, а небогатым, маленьким странам просто стало сложнее купить газ, потому что цены на него очень выросли, заявил член комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Аналитик: Европа лишила бедные страны возможности купить газ

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что Европа, запасаясь впрок сырьем, лишила бедные страны возможности купить газ. В этой ситуации, по его словам, наибольший ущерб наносится бедным странам, у которых нет либо возможностей, либо финансовых ресурсов купить газ по новым ценам. Танкаев отчасти согласен с Юшковым, но отрицает логистические проблемы.

«Я не представляю себе, какие страны не могут купить себе газ из-за позиции Европы. Думаю, что их просто нет. Россия не ограничивает продажу своих энергоносителей. Ограничения здесь касаются только логистики, хотя для маленьких стран проблем с доставкой энергоресурсов нет. Просто цены на газ сильно подскочили и бедным странам покупать его стало сложнее», - сказал Танкаев.

«С теплыми пожеланиями»: Европейские власти шокированы ценами на газ

Собеседник «Радиоточки НСН» отметил, что Россия может нарастить добычу газа на 30 процентов.

«Люди слабо представляют расклад сил на мировом рынке не только газа, но и других энергоносителей. Россия обеспечивает на четверть межгосударственную торговлю энергоносителями. Такие гигантские объемы просто не заменить. Поэтому, если кто-то водит санкции, а потом рассчитывает купить газ или нефть в других странах, то это убийственная логика. Потребление растет быстро, спрос высокий, а поставки не успевают за потреблением. В России условия для наращивания добычи газа очень велики. Потенциал задействован на 70%, а остальное – это возможность увеличения. Правда, платежеспособность третьих стран стала ниже и отстает от возможности продажи», - резюмировал Танкаев.

Газовый «мешок». Европу можно спасти запуском «Северного потока-2»

Ранее заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев предупредил глав государств и правительства стран Евросоюза о возможном повышении цен на российский газ до конца текущего года до 5 тысяч евро за тысячу кубометров.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
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