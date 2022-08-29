Аналитик британского Daily Express Тибо Спирле считает, что перекрытие газопровода нанесет Европе смертельный удар.

«Полное закрытие «Северного потока-1» может привести к истощению запасов газа в ЕС к началу января 2023 года», - говорит эксперт по энергетической безопасности Валери Чоу.

О грядущих проблемах говорил на прошлой неделе и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Правда, местному электорату он сперва заявил о трудностях, которые испытывает Россия. Дескать, западным странам удалось ограничить экономические возможности РФ, но и в ЕС все очень непросто.

«И, конечно, мы столкнемся с серьезными вызовами в краткосрочной перспективе. Нельзя отрицать, что цены на газ растут. Но мы должны быть готовы заплатить цену за свободу», - сказал Боррель.