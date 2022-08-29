«С теплыми пожеланиями»: Европейские власти шокированы ценами на газ
Германия не может найти альтернативу российскому голубому топливу, а в Британии боятся остановки «Северного потока-1».
Предстоящая зима, возможно, станет самой тяжелой в истории Старого Света. Биржевые цены на газ снова бьют все рекорды. Так, 26 августа на закрытии торгов лондонской биржи ICE стоимость газовых фьючерсов с поставкой в сентябре составила 3,5 тысячи долларов, сообщает РИА Новости. Взлет цен был спровоцирован информацией о приостановке с 31 августа по 2 сентября газопровода «Северный поток-1» на плановое техобслуживание. В Европе полагают, что «Газпром» может продлить нерабочий режим.
Аналитик британского Daily Express Тибо Спирле считает, что перекрытие газопровода нанесет Европе смертельный удар.
«Полное закрытие «Северного потока-1» может привести к истощению запасов газа в ЕС к началу января 2023 года», - говорит эксперт по энергетической безопасности Валери Чоу.
О грядущих проблемах говорил на прошлой неделе и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Правда, местному электорату он сперва заявил о трудностях, которые испытывает Россия. Дескать, западным странам удалось ограничить экономические возможности РФ, но и в ЕС все очень непросто.
«И, конечно, мы столкнемся с серьезными вызовами в краткосрочной перспективе. Нельзя отрицать, что цены на газ растут. Но мы должны быть готовы заплатить цену за свободу», - сказал Боррель.
Фраза «цена за свободу», похоже, становится лейтмотивом европейской политики. Президент Франции Эммануэль Макрон перед своей поездкой в Алжир тоже пытался донести до рядовых французов, что трудные времена – плата за свободу. В Северной Африке, к слову, французский лидер искал альтернативу российскому газу. Увы, тщетно.
В Германии тоже не могут найти альтернативу российскому газу. Премьер-министр Баварии Маркус Зедер признался в эфире немецкого канала ZDF, что многочисленные переговоры с различными партнерами из Канады, Катара, Норвегии ни к чему не приводят.
«Что касается энергоносителей, мы перечисляем сейчас России больше денег, чем прежде. При этом остается риск, что будут проблемы: цены взлетают, замены нет», - цитирует Зедера РИА Новости.
Шокирован ценами на газ и канцлер Австрии Карл Нехаммер. Выход из ситуации он видит в едином европейском подходе, правда, не поясняет детали.
«Мы должны, наконец, остановить то безумие, которое в настоящее время происходит на энергетических рынках, и это может быть сделано только с помощью европейского решения. Ясно одно: биржевая цена на электроэнергию должна упасть, это нужно как для экономики, так и для промышленности», - цитирует Нехаммера ТАСС со ссылкой на новостной портал OE24.
А в Польше уже предрекают зияющие пустотой магазинные полки. Газета Wiadomości пишет, что повышение цен на газ может спровоцировать кризис в сфере продовольствия в стране. Особую озабоченность выражают производители мясной и молочной продукций из-за прекращения производства азотных удобрений.
«Промышленность столкнулась с двумя проблемами: отсутствием углекислого газа для газовой смеси, используемой во время упаковки продуктов, и отсутствием средств для очистки производственных линий. Если проблемы не будут решены, то заводы будут вынуждены заказывать данные средства из-за границы, что приведет к росту цен, или закрывать производственные линии», - цитирует председателя польской молочной палаты Агнешку Малишевскую Lenta.ru.
Привести в чувства рванувшие вверх цены мог бы запуск «Северного потока-2». Такое мнение высказал в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
«Если запустить «Северный поток – 2», это облегчило бы жизнь европейцам, хотя не убрало бы все проблемы. Он дал бы дополнительные объемы поставок газа в Европу, снизил бы дефицит, и цена от $3 тыс. обратно бы ушла к $1-1,5 тыс. Это тоже сверхвысокие цены, но не такие ужасные», - сказал Юшков.
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев не так оптимистичен. Цена газа, по его прогнозу, уже к концу года достигнет 5 тысяч евро за тысячу кубометров.
«В связи с повышением цены на газ до €3500 за тысячу кубометров вынужден повысить прогнозную стоимость до €5000 до конца 2022 года», - написал Медведев.
Свой пост он сопроводил ремаркой на английском языке, которая в переводе на русский значит «с теплыми пожеланиями».
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