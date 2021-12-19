Вылететь со SWIFT`ом? В России описали последствия отключения страны от платежной системы

Банкиры и ученые в эфире НСН рассказали, что произойдет, если Россию отключат от платежной системы SWIFT.

Отключение России от платежной системы SWIFT является весьма серьезной и более чем недружественной мерой, считает глава ВТБ Андрей Костин. Об этом он сказал в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» в эфире телеканала «Россия-1».

«Конечно, выживем, безусловно, но я не думаю, что до этого дойдет. Это была бы очень серьезная мера, недружественная - это мало сказать», - заявил он.

Кулеба: Отключение России от SWIFT было бы «грандиозным»

Готовящиеся западными партнерами Украины ограничительные меры в отношении Москвы «на случай агрессии» против Киева затронут торговлю, а также возможность отключения от SWIFT, сообщил CNBC глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба.

Новый пакет санкций США в отношении России едва ли будет реализован – меры слишком болезненно отразятся и на странах Запада, сообщил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ординарный профессор департамента маркетинга НИУ ВШЭ Игорь Липсиц.

«Вряд ли что-то будет проведено и реализовано, потому что все эти меры достаточно болезненны и для западной стороны, не только для России. Всякого рода ограничения конвертации, по SWIFT крайне осложняют работу иностранных компаний, которые довольно много экспортируют в Россию. Не забывайте, что Россия довольно крупный не только экспортер, но и импортер. В нынешней экономический ситуации никто не будет заинтересован без крайней нужны очень сильно ограничивать себе рынки сбыта. А создание проблем с обменом валют моментально приводит к тому, что у покупателей в России исчезает возможность совершать новую покупку товаров для российского рынка», - пояснил эксперт.
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Бывший глава Центробанка Сергей Дубинин рассмеялся в ответ на вопрос об отключении России от системы SWIFT. В беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» он назвав эту идею глупой и нелепой.

«Это какая-то нелепость. Отключать систему связи не имеет никакого смысла. Если работают корреспондентские счета, то неважно, по какой системе связи переданы транзакции. SWIFT – это всего лишь стандартизированная система связи. А для того, чтобы Россия не могла рассчитываться в долларах или евро, надо не SWIFT отключать технологически, а замораживать корсчета российских банков в банках-корреспондентах в этих странах и просто перестать совершать операции. Система связи может быть любая другая», - разъяснил Дубинин.
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Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в пресс-центре НСН сравнил идею отключения России от SWIFT с «самокастрацией».

«Прелесть SWIFT в том, что он безграничен. Как только он эти ограничения, не дай Бог, введёт –это, фактически, самокастрация. Извините за этот грубый термин. Но я его по отношению к такого рода действиям в последний месяц вынужден употреблять», - сказал Тосунян.

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ФОТО: pixabay.com
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