Вылететь со SWIFT`ом? В России описали последствия отключения страны от платежной системы

Отключение России от платежной системы SWIFT является весьма серьезной и более чем недружественной мерой, считает глава ВТБ Андрей Костин. Об этом он сказал в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» в эфире телеканала «Россия-1».

«Конечно, выживем, безусловно, но я не думаю, что до этого дойдет. Это была бы очень серьезная мера, недружественная - это мало сказать», - заявил он.