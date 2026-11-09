«Что касается паузы, будет сокращено количество выездных мероприятий, связанных именно с турами. Ни возраст, ни ситуация по здоровью не позволяют как раньше уезжать на две-три недели. Буквально неделю назад мы просидели в аэропорту семь или восемь часов по объективным причинам. Это не означает, что мы полностью отказываемся от этого, но эту часть работы мы сокращаем. Сейчас девять новогодних программ будет, для артиста это половина месяца работы, это большая честь и радость, но это работа. В ближайших планах у нас Махачкала, Минск, Грозный, Владивосток, Хабаровск. Новогодние корпоративы тоже были и будут, 31 числа два выступления. В новогодний период у нас все хорошо», - отметил он.

По его словам, ситуация с «мемами» и судами тоже повлияла на перерыв, но больше – занятость артистки, включая театральные постановки.

«Я в последнее время читаю массу тупых комментариев на тему того, что Долина решила бороться с мемами, юмором и так далее. Связано это с тем, что юридическая служба защищает деловую репутацию артистки, мы никаких согласий не давали на то, чтобы 19 компаний использовали какие-либо данные. Мы не боремся с мемами и шутками в интернете, мы за добрую улыбку, не против мемов, но за юмор без нарушений законодательства. Это тоже одна из причин, почему Лариса Долина сказала о паузе. Мы на 2027 год сократили план поездок. Сейчас у Ларисы Александровны две постановки, уже идут репетиции в Театре на Таганке и в Санкт-Петербурге. Я очень рад этому, несмотря на то, что я продюсер. Я искренне за нее счастлив и рад, что она приняла такое решение. Главные роли требуют серьезной подготовки», - заключил он.

Ранее Пудовкин заявил, что юристы певицы намерены подать иски к ряду компаний, незаконно использующих имя народной артистки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

