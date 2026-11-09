Уйдут в подполье: Меркачева раскрыла последствия от рейдов на Китай-городе
Теперь те подростки, которые собирались в районе Китай-города, просто потеряны из виду, а их агрессия к органам власти только усилилась, заявила НСН Ева Меркачева.
Вместо рейдов на Китай-городе надо было создать пространство, где молодежь могла бы собираться, чувствовала бы себя безопасно, комфортно и была бы одновременно под присмотром. Об этом НСН рассказала член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева.
В Москве правоохранительные органы провели масштабный рейд на Китай-городе: в отделы полиции доставили несколько сотен несовершеннолетних и студентов, после чего в отделы хлынули возмущенные родители. Силовики объяснили все профилактическими мероприятиями и многочисленными жалобами от местных жителей. Так, по словам местных, за последние пару лет в районе невозможно выйти на улицу: повсюду толпы пьяных и агрессивных молодых людей, драки, битые стекла и мусор. Меркачева раскрыла, почему такой ход от силовиков был неверным.
«Решение оказалось быстрым и непродуманным. Надо было сделать все совершенно по-другому. Когда дело касается детей и подростков, надо действовать мудрее и со специалистами. Ну, уйдут они теперь в условное подполье, будут в других районах. На мой взгляд, в тех местах, где они собираются, надо было предусмотреть для них какие-то пространства за счет города, где они могли бы бесплатно смотреть фильмы, где были бы какие-то кафе с недорогой полезной едой. Что-то, что позволяло бы знать, чем они занимаются, и им самим быть в тепле и под присмотром. Возможно, они бы там о чем-то полезном задумывались и вели бы себя по-другому, чувствовали себя вовлеченными. Применение грубой силы вызовет только агрессию и еще больше непонимания между ними и органами госвласти», — рассказала она.
Меркачева также привела в пример удачное взаимодействие с молодежью на одном из тематических фестивалей, который недавно прошел.
«Неформалы были всегда. И все, что нужно от взрослых, на мой взгляд, просто наблюдать и направлять. Есть хорошее высказывание: «Если не можешь что-то победить, возглавь». Год назад был большой молодежный фестиваль, на котором как раз собрали неформалов, любителей аниме. Туда приехали какие-то азиатские актеры, выступали спикеры. Я, например, использовала эту возможность, чтобы ребятам рассказать про то, как быть не вовлеченными в преступления, если вдруг на них выходят какие-то странные персонажи, рассказала им про уголовную ответственность и про то, как не попасть в руки маньяков. Все слушали, никто из зала не ушел. Это про то, как можно взаимодействовать с неформальной молодежью. Но мы, по сути, потеряли тех ребят из поля зрения», — отметила она.
Ранее Меркачева в беседе с НСН поддержала модернизацию тюрем в России. Так, стало известно, что к 2035 году в Тюменской области планируют построить «суперколонию», в состав которой войдут ИК, тюрьма и следственный изолятор.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Чешские хоккеисты НХЛ раскритиковали главу МИД за слова о россиянках
- Разработчик дрона «Изделие 80» законсервирует производство в Тольятти
- В АТОР раскрыли, насколько подорожают авиабилеты на новогодние даты
- Российская делегация вылетела в Абу-Даби на переговоры по Украине
- Мишустин: Кабмин спишет 12,5 млрд рублей долга семи регионам РФ
- Рябков: РФ стремится избежать нового конфликта без ущерба своим интересам
- Исинбаеву внесли в базу данных военной разведки Украины
- Трамп усомнился в честности промежуточных выборов в Конгресс
- Мемы, суды и спектакли: Директор Долиной объяснил паузу в ее гастролях
- Уйдут в подполье: Меркачева раскрыла последствия от рейдов на Китай-городе