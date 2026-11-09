Вместо рейдов на Китай-городе надо было создать пространство, где молодежь могла бы собираться, чувствовала бы себя безопасно, комфортно и была бы одновременно под присмотром. Об этом НСН рассказала член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева.

В Москве правоохранительные органы провели масштабный рейд на Китай-городе: в отделы полиции доставили несколько сотен несовершеннолетних и студентов, после чего в отделы хлынули возмущенные родители. Силовики объяснили все профилактическими мероприятиями и многочисленными жалобами от местных жителей. Так, по словам местных, за последние пару лет в районе невозможно выйти на улицу: повсюду толпы пьяных и агрессивных молодых людей, драки, битые стекла и мусор. Меркачева раскрыла, почему такой ход от силовиков был неверным.

«Решение оказалось быстрым и непродуманным. Надо было сделать все совершенно по-другому. Когда дело касается детей и подростков, надо действовать мудрее и со специалистами. Ну, уйдут они теперь в условное подполье, будут в других районах. На мой взгляд, в тех местах, где они собираются, надо было предусмотреть для них какие-то пространства за счет города, где они могли бы бесплатно смотреть фильмы, где были бы какие-то кафе с недорогой полезной едой. Что-то, что позволяло бы знать, чем они занимаются, и им самим быть в тепле и под присмотром. Возможно, они бы там о чем-то полезном задумывались и вели бы себя по-другому, чувствовали себя вовлеченными. Применение грубой силы вызовет только агрессию и еще больше непонимания между ними и органами госвласти», — рассказала она.