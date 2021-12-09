«Безумие и нелепица!»: Экс-главу ЦБ рассмешила идея отключения от SWIFT «на несколько дней»
Сергей Дубинин признался НСН, что никогда не слышал о «превентивном» введении экономических мер «на два дня».
Бывший глава Центробанка Сергей Дубинин рассмеялся в ответ на вопрос об отключении России от системы SWIFT на несколько дней, в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвав её глупой и нелепой.
Ранее бывший зампомощника министра обороны США Ян Бжезинский предложил «на несколько дней» отключить Россию от SWIFT в качестве «предупреждающего удара» для недопущения российского «вторжения» на Украину.
«Я первый раз слышу идею, что можно, там, на два дня... Это какая-то нелепость. Отключать систему связи не имеет никакого смысла. Если работают корреспондентские счета, то неважно, по какой системе связи переданы транзакции. SWIFT – это всего лишь стандартизированная система связи. А для того, чтобы Россия не могла рассчитываться в долларах или евро, надо не SWIFT отключать технологически, а замораживать корсчета российских банков в банках-корреспондентах в этих странах и просто перестать совершать операции. Система связи может быть любая другая», - разъяснил Дубинин.
По его словам, проблемой для России мог бы стать «иранский сценарий» заморозки корсчетов, а не отключение от SWIFT.
«Например, как это было с Ираном, – его отключили, заморозили корреспондентские счета иранских банков в банках других стран. Если это сделать, то все расчеты России с миром прекратятся, кроме каких-то расчетов в национальных валютах, а не в конвертируемых общемировых. Тогда встанут расчеты за газ, нефть и все остальное. Но это возможно только, если принимается скоординированное решение, и не на один-два дня, – это глупость просто», - подчеркнул экс-председатель Центробанка РФ, возглавлявший его в 1995-1998 годах.
При этом Дубинин отметил, что предложение Бжезинского не является умным, поскольку отключение SWIFT в первую очередь ударит по доллару.
«Это все какое-то безумие. Не знаю, кто это предлагает. Я знаю другого Бжезинского, гораздо более умного человека. А это просто какая-то нелепица. Это очень странная конструкция, потому что, прежде всего, это подрывает доверие к той валюте, в которой ведутся расчеты. Если можно что-то произвольно, односторонне взять и прекратить, то будут искать обходные пути. Американцы после Ирана ни одной стране даже не пытались «замораживать» корреспондентские счета. Они понимают, что нельзя подвергать положение доллара в качестве ведущей конвертируемой резервной валюты вот таким каким-то бессмысленным испытаниям. Доверие к доллару для них в данном случае – самый ценный актив. Иначе начнут искать другие пути международных расчетов, причем не только Россия, но и другие страны», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Заместитель помощника министра обороны США в 2001-2005 годах Ян Бжезинский, сын одного из идеологов американской внешней политики конца прошлого века Збигнева Бжезинского, в эфире YouTube-канала Open Ukraine предложил «уже сейчас» принять против России некие экономические меры, в числе которых могут быть задержки платежей за газ и нефть. Бжезинский считает, что это будет полезно для сдерживания России.
Ранее президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян на пресс-конференции в НСН сравнил идею отключения России от SWIFT с «самокастрацией».
Со своей стороны, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков говорил «Радиоточке НСН» о возможности «цепной реакции» и проблемах для SWIFT от соответствующего решения.
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