«Безумие и нелепица!»: Экс-главу ЦБ рассмешила идея отключения от SWIFT «на несколько дней»

Сергей Дубинин признался НСН, что никогда не слышал о «превентивном» введении экономических мер «на два дня».

Бывший глава Центробанка Сергей Дубинин рассмеялся в ответ на вопрос об отключении России от системы SWIFT на несколько дней, в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвав её глупой и нелепой.

Ранее бывший зампомощника министра обороны США Ян Бжезинский предложил «на несколько дней» отключить Россию от SWIFT в качестве «предупреждающего удара» для недопущения российского «вторжения» на Украину.

Сын Бжезинского предложил отключить Россию от SWIFT на несколько дней
«Я первый раз слышу идею, что можно, там, на два дня... Это какая-то нелепость. Отключать систему связи не имеет никакого смысла. Если работают корреспондентские счета, то неважно, по какой системе связи переданы транзакции. SWIFT – это всего лишь стандартизированная система связи. А для того, чтобы Россия не могла рассчитываться в долларах или евро, надо не SWIFT отключать технологически, а замораживать корсчета российских банков в банках-корреспондентах в этих странах и просто перестать совершать операции. Система связи может быть любая другая», - разъяснил Дубинин.

По его словам, проблемой для России мог бы стать «иранский сценарий» заморозки корсчетов, а не отключение от SWIFT.

«Например, как это было с Ираном, – его отключили, заморозили корреспондентские счета иранских банков в банках других стран. Если это сделать, то все расчеты России с миром прекратятся, кроме каких-то расчетов в национальных валютах, а не в конвертируемых общемировых. Тогда встанут расчеты за газ, нефть и все остальное. Но это возможно только, если принимается скоординированное решение, и не на один-два дня, – это глупость просто», - подчеркнул экс-председатель Центробанка РФ, возглавлявший его в 1995-1998 годах.

При этом Дубинин отметил, что предложение Бжезинского не является умным, поскольку отключение SWIFT в первую очередь ударит по доллару.

«Это все какое-то безумие. Не знаю, кто это предлагает. Я знаю другого Бжезинского, гораздо более умного человека. А это просто какая-то нелепица. Это очень странная конструкция, потому что, прежде всего, это подрывает доверие к той валюте, в которой ведутся расчеты. Если можно что-то произвольно, односторонне взять и прекратить, то будут искать обходные пути. Американцы после Ирана ни одной стране даже не пытались «замораживать» корреспондентские счета. Они понимают, что нельзя подвергать положение доллара в качестве ведущей конвертируемой резервной валюты вот таким каким-то бессмысленным испытаниям. Доверие к доллару для них в данном случае – самый ценный актив. Иначе начнут искать другие пути международных расчетов, причем не только Россия, но и другие страны», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

Заместитель помощника министра обороны США в 2001-2005 годах Ян Бжезинский, сын одного из идеологов американской внешней политики конца прошлого века Збигнева Бжезинского, в эфире YouTube-канала Open Ukraine предложил «уже сейчас» принять против России некие экономические меры, в числе которых могут быть задержки платежей за газ и нефть. Бжезинский считает, что это будет полезно для сдерживания России.

«Еврокамикадзе». В России высмеяли возможное отключение от SWIFT

Ранее президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян на пресс-конференции в НСН сравнил идею отключения России от SWIFT с «самокастрацией».

Со своей стороны, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков говорил «Радиоточке НСН» о возможности «цепной реакции» и проблемах для SWIFT от соответствующего решения.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Сергей ДубининСанкции Против РоссииСША
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