Сенатор Джабаров: Введение мер по отключению России от SWIFT исключено

Американские власти не будут применять меры по отключению России от системы межбанковских платежей SWIFT, так как странам Европы будет сложно обходиться без РФ, которая будет вне системы платежей, сообщает РБК со ссылкой на заявление первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова.

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«Как тогда рассчитываться за энергоносители, которые непрерывным потоком идут в Западную Европу? В чемоданах наличку возить?», — сказал сенатор. Джабаров считает, что Россия интегрирована в мировую экономику, так что в случае отключения от SWIFT возникнут проблемы.

Как сообщалось ранее, США совместно с Евросоюзом собрали «агрессивный пакет» санкционных мер против России. Новые экономические санкции могут быть направлены против различных секторов, а также суверенный долг страны. Также чиновники также рассматривают отключение РФ от международной платежной системы SWIFT.

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