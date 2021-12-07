Сенатор Джабаров: Введение мер по отключению России от SWIFT исключено

«Как тогда рассчитываться за энергоносители, которые непрерывным потоком идут в Западную Европу? В чемоданах наличку возить?», — сказал сенатор. Джабаров считает, что Россия интегрирована в мировую экономику, так что в случае отключения от SWIFT возникнут проблемы.

Как сообщалось ранее, США совместно с Евросоюзом собрали «агрессивный пакет» санкционных мер против России. Новые экономические санкции могут быть направлены против различных секторов, а также суверенный долг страны. Также чиновники также рассматривают отключение РФ от международной платежной системы SWIFT.

