Кулеба: Отключение России от SWIFT было бы «грандиозным»
Глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба на фоне обсуждаемых западными странами мер против России заявил, что отключение Москвы от международной банковской системы SWIFT было бы «грандиозным», пишет Washington Post.
«Мне известно из неофициальных бесед, что они [страны Запада] обсуждают "ядерный вариант" в виде отключения России от SWIFT. Это было бы грандиозно», — заявил министр.
Кулеба также призвал США и Британию «действовать самостоятельно» в случае, если Евросоюз предложит против Москвы «менее строгие меры».
Готовящиеся западными партнерами Украины ограничительные меры в отношении России затронут торговлю, а также возможность отключения от SWIFT, сообщил ранее украинский министр.
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