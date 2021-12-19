Кулеба: Отключение России от SWIFT было бы «грандиозным»

«Мне известно из неофициальных бесед, что они [страны Запада] обсуждают "ядерный вариант" в виде отключения России от SWIFT. Это было бы грандиозно», — заявил министр.

Кулеба также призвал США и Британию «действовать самостоятельно» в случае, если Евросоюз предложит против Москвы «менее строгие меры».

Готовящиеся западными партнерами Украины ограничительные меры в отношении России затронут торговлю, а также возможность отключения от SWIFT, сообщил ранее украинский министр.

