Писатель Лукьяненко допустил возможность новой экранизации «Дозоров»

Он отметил, что существующие фильмы по «Дозорам» были сняты 20 лет назад, а также достаточно далеко ушли от оригинального текста.

По мнению писателя, новую экранизацию можно было бы выпустить как в формате полнометражного кино, так и сериала, адаптировав их к современным реалиям.

«Ближе к тексту, и, может быть, ближе к современности, к современной Москве, к современным нашим проблемам», - добавил Лукьяненко.

Ранее стало извествно, что в России началась работа над новой экранизацией «Собачьего сердца» Михаила Булгакова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».