Писатель Лукьяненко допустил возможность новой экранизации «Дозоров»

Автор романов «Дозоры» писатель-фантаст Сергей Лукьяненко заявил РИА Новости, что согласился бы на новую экранизацию цикла.

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Он отметил, что существующие фильмы по «Дозорам» были сняты 20 лет назад, а также достаточно далеко ушли от оригинального текста.

По мнению писателя, новую экранизацию можно было бы выпустить как в формате полнометражного кино, так и сериала, адаптировав их к современным реалиям.

«Ближе к тексту, и, может быть, ближе к современности, к современной Москве, к современным нашим проблемам», - добавил Лукьяненко.

Ранее стало извествно, что в России началась работа над новой экранизацией «Собачьего сердца» Михаила Булгакова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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