Трамп усомнился в честности промежуточных выборов в Конгресс
Президент США Дональд Трамп заявил, что сомневается в честности промежуточных выборов в Конгресс. Об этом пишет RT.
В своей соцсети Truth Social он указал, что результаты опросов «слишком сильно разошлись с реальностью».
«Всё дело в машинах для подсчёта голосов, которые гораздо важнее самого избирателя», — написал политик.
Глава Белого дома добавил, что «некоторые ранние «вбросы» результатов голосования были настолько масштабными», что победить было невозможно, независимо от количества проголосовавших людей.
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что многие из тех, кто поддерживал его и Трампа в 2024 году, проголосовали за другую сторону, в том числе из-за конфликта с Ираном, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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