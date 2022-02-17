«Выиграют только нелегалы»: Коллекторы осудили резкое снижение ставки на микрозаймы

Ранее РБК сообщила, что предельная ставка по потребительским кредитам и займам в России может снизиться радикальнее, чем предполагалось изначально. Сейчас в Госдуме обсуждают сокращение порогового значения с текущего 1% до 0,5% в день вместо предложенных ранее 0,8%. Мехтиев считает, что такая мера отрицательно отразится на потребителях. По его словам, это «можно сделать для красоты», что все равно не поможет клиентам банков.

«Дело не в радикальности снижения ставки, а в том, что в таком случае достаточно большое количество людей не смогут получить ни кредиты, ни займы. Если завтра вам запретят делать все, что вы делали вчера, то при снижении стоимости, например, молока, спрос будет больше. Но кредиты – это же не продажа молока, тут будет наоборот, так как нужно еще получить деньги обратно. Если кредиторы будут отдавать под половину процента, то с учетом того, сколько людей не возвращают, это будет неправильно. Поэтому кредиты перестанут выдавать тем, кто их не возвращает. Бизнес приспособится, а вот клиенты окажутся не у дел. То есть положительных последствий от таких изменений у физических лиц не будет. У банков – возможно», - объяснил он.