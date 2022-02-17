«Выиграют только нелегалы»: Коллекторы осудили резкое снижение ставки на микрозаймы
Представитель ассоциации коллекторов Эльман Мехтиев считает, что ставку на микрозаймы следует снижать постепенно.
От резкого понижения ставки на микрозаймы проиграют обычные граждане, но выиграют черные кредиторы. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев.
Ранее РБК сообщила, что предельная ставка по потребительским кредитам и займам в России может снизиться радикальнее, чем предполагалось изначально. Сейчас в Госдуме обсуждают сокращение порогового значения с текущего 1% до 0,5% в день вместо предложенных ранее 0,8%. Мехтиев считает, что такая мера отрицательно отразится на потребителях. По его словам, это «можно сделать для красоты», что все равно не поможет клиентам банков.
«Дело не в радикальности снижения ставки, а в том, что в таком случае достаточно большое количество людей не смогут получить ни кредиты, ни займы. Если завтра вам запретят делать все, что вы делали вчера, то при снижении стоимости, например, молока, спрос будет больше. Но кредиты – это же не продажа молока, тут будет наоборот, так как нужно еще получить деньги обратно. Если кредиторы будут отдавать под половину процента, то с учетом того, сколько людей не возвращают, это будет неправильно. Поэтому кредиты перестанут выдавать тем, кто их не возвращает. Бизнес приспособится, а вот клиенты окажутся не у дел. То есть положительных последствий от таких изменений у физических лиц не будет. У банков – возможно», - объяснил он.
При этом Мехтиев подчеркнул, что от такой меры выиграют только нелегальные организации.
«Фактически, такая же ситуация наблюдалась во время локдауна в 2020 году. Что тогда сделали микрофинансовые организации – просто перестали выдавать деньги рискованным клиентам. Такие компании выжили? Да, даже перестроились. Если у человека нет денег до зарплаты, но организациям запретили выдавать ему деньги, куда он пойдет? К тем, кто на эти запреты хотел плевать. Это те, кто не находится в реестре ЦБ. То есть все то, от чего мы шаг за шагом уходили, при столь быстром изменении процентной ставки – вернется. Выиграют от этого только нелегалы», - подчеркнул он.
Представитель ассоциации добавил, что эту меру стоит вводить постепенно.
«Если и снижать процентную ставку – то шаг за шагом. В прошлый раз, когда ее снижали, на это дали достаточно времени. Мы научились работать только с теми, кто может вернуть деньги. Да, тогда все равно произошел всплеск выдачи кредитов черными кредиторами, но если бы полиция за ними гонялась и сажала, то может быть их бы стало меньше», - заключил Мехтиев.
Ранее экономист Игорь Липсиц в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что кредитные каникулы неэффективны, так как не повысят доходы граждан, а только создадут проблемы банкам в работе по депозитам.
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