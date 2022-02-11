«Угнетающее действие»: Повышение ставки ЦБ вызовет рост стоимости кредитов

У повышения ставки ЦБ есть как плюсы, так и минусы, например, замедление экономического роста в России. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил бывший министр экономики России, доктор экономических наук Андрей Нечаев.

Ранее стало известно, что в России Центробанк повысил ключевую ставку до 9,5%. По мнению Нечаева, «это будет угнетающе действовать на экономический рост».