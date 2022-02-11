«Угнетающее действие»: Повышение ставки ЦБ вызовет рост стоимости кредитов

Бывший министр экономики России Андрей Нечаев считает, что решение регулятора актуально для тех, кто имеет сбережения - банки поднимут ставки по депозитам.

У повышения ставки ЦБ есть как плюсы, так и минусы, например, замедление экономического роста в России. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил бывший министр экономики России, доктор экономических наук Андрей Нечаев.

Ранее стало известно, что в России Центробанк повысил ключевую ставку до 9,5%. По мнению Нечаева, «это будет угнетающе действовать на экономический рост».

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«Потому что автоматически становятся дороже коммерческие кредиты, повысится доходность ценных бумаг, соответственно бизнесу придется платить еще большую дополнительную премию. Стоимость потребительских кредитов для населения также вырастет», - отметил он.

При этом экономист подчеркнул, что в этих изменениях есть и положительная сторона.

«Единственный плюс, который проявится довольно быстро – это то, что после этого банки, скорее всего, поднимут ставки по депозитам. Это актуально для тех, кто имеет сбережения. Но долгоиграющим плюсом должно стать замедление инфляции, если правда эта мера окажется достаточной», - рассказал он.

Экс-министр экономики России также объяснил причины инфляции в нашей стране.

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«Беда состоит в том, что инфляция на две трети определяется не монетарными факторами, с которыми ЦБ пытается бороться повышением ключевой ставки. Но я, например, убежден, что инфляция в России, в первую очередь, связана с недостатком предложения, в силу неблагоприятного предпринимательского климата, и разрывом между спросом и предложением. Я думаю, что Центральный Банк может ответить только: "Если бы мы не повысили ставку, инфляция была бы еще больше"», - заключил Нечаев.

Ранее главный аналитик финансового супермаркета «Банки.ру» Богдан Зварич в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» подтвердил, что курс рубля действительно недооценен из-за геополитических рисков.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МинистрыЭкономикаЦентробанкКлючевая СтавкаИнфляция
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