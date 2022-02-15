«Временная передышка»: Экономист усомнился в эффективности кредитных каникул
Экономист Игорь Липсиц считает, что предоставлять кредитные каникулы россиянам стоит только в случае потери доходов и трудоспособности.
Кредитные каникулы неэффективны, потому что не повысят доходы граждан, а только создадут проблемы банкам в работе по депозитам. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил экономист Игорь Липсиц.
Ранее стало известно, что Банк России предложил предоставлять каникулы по потребительским кредитам до шести месяцев россиянам, у которых резко упали доходы. Липсиц считает эту меру положительной в некоторых случаях, но не видит реального эффекта от нее.
«Непонятно, какой смысл будет от кредитных каникул, поскольку неизвестно, что дальше изменится в сторону улучшения заработков людей. Для этого нужно улучшать экономику, но пока никаких шагов в этом направлении нет. Это радикально не улучшит благосостояние населения. Временная передышка: на какой-то момент сбили температуру, стало легче дышать, но в общем – не вылечили», - подчеркнул он.
По его словам, у такого предложения есть отрицательная сторона – для банков.
«У российского населения сейчас очень большие долги – порядка 25 триллионов. Есть уже довольно много людей, у которых около 80% месячного заработка уходит на их погашение. Поэтому люди находятся в тревожной ситуации. Обратная сторона кредитных каникул в том, что когда человек получает кредит, то значительная часть денег берется из сбережений других граждан. Поэтому у банков возникнут более трудные ситуации с погашением обязательств по депозитам, особенно по растущим процентам, как сейчас. Потому что ставки по депозитам повышаются, значит банк должен обеспечить доход вкладчиков», - объяснил он.
Экономист также перечислил случаи, когда россиянам следовало бы предоставлять кредитные каникулы.
«Основная причина проблем с доходами – потеря работы. Ее в России искать тяжело. По статистике, сейчас поиск нового места работы у человека занимает до семи месяцев. Поэтому я думаю, что самый разумный критерий для предоставления кредитных каникул - либо тяжелая болезнь, либо наступление инвалидности, либо потеря работы. Скорее всего, этот закон не будет принят, потому что банки этому не очень обрадуются. Но для каких-то особых ситуаций он может быть полезен», - заключил Липсиц.
Ранее президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила, что закредитованность россиян в разы ниже, чем европейцев или американцев, но ипотеку люди выплачивают «из последних сил».
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