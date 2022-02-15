«Временная передышка»: Экономист усомнился в эффективности кредитных каникул

Кредитные каникулы неэффективны, потому что не повысят доходы граждан, а только создадут проблемы банкам в работе по депозитам. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил экономист Игорь Липсиц.

Ранее стало известно, что Банк России предложил предоставлять каникулы по потребительским кредитам до шести месяцев россиянам, у которых резко упали доходы. Липсиц считает эту меру положительной в некоторых случаях, но не видит реального эффекта от нее.