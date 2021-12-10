«Дружеское напоминание»: Ассоциация коллекторов одобрила сервис уведомлений о долгах
Новый сервис Сбербанка явно не сможет заменить коллекторов, подчеркнул президент ассоциации коллекторских агентств Эльман Мехтиев.
Сервис долговых уведомлений от Сбера будет выгоден прежде всего самому банку, однако может стать удобным для тех пользователей, кто стесняется напоминать знакомым о долгах, отметил президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Сервис для возвращения одолженных у знакомых денег заработал у Сбербанка ранее в пятницу, 10 декабря. Предполагается, что после истечения установленного пользователем срока должнику придет уведомление о том, что он должен вернуть деньги.
«Сбер, наверное, решил пойти против известной поговорки "Дай деньги в долг другу – потеряешь и деньги, и друга". Возможно, что получится и хорошо, возможно, что и удастся. Это фактически платформа напоминаний, но возвращать долг должник будет с карты на карту или по номеру телефона, он будет платить со Сбера на Сбер. А так как Сбербанк установил лимит, и переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц [облагаются] комиссией, то, если человек в конце месяца рассчитался и оплатил много чего, а его долг 20-30 тысяч рублей, то, понятно, Сбер получит свою комиссию. Сбер, с одной стороны, решает проблему взаимоотношения друзей, но, с другой стороны, может неплохо на этом заработать», - пояснил Мехтиев.
По словам президента ассоциации коллекторских агентств, в отрасли не ждут конкуренции от новых цифровых платформ.
«Замена коллекторов, конечно, невозможна. Речь же идет о долгах между физическими лицами, причем тут коллекторы. Коллекторы работают, прежде всего, с долгами физлиц юридическим и с долгами между юридическими лицами. Платформа Сбера может быть только альтернативой дружеского напоминания. Мошенничество здесь маловероятно. Если "Сбербанк Онлайн" напоминает, то, наверное, он будет напоминать от одного известного лица другому. Если только кто-то сможет взломать банковский код, во что я не верю, тогда такой сценарий возможен. Конечно, можно пуш-уведомления отправлять, но если человек никому не должен, то он просто обратится в Федеральную службу судебных приставов. Так что это хороший ход, помогающий клиентам Сбера. Это прекрасная функция, они взяли на себя во всех отношениях неблагоприятную работу. Но основной интерес, если смотреть, где тут собака зарыта, в том и состоит, что люди-то будут платить со Сбера на Сбер, и банк получит комиссию», - заключил Мехтиев.
В свою очередь, президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская не стала отрицать возможность мошенничества в этой сфере, однако отказалась называть конкретные ходы обманщиков.
«Нужно понять, как она работает. Но, честно говоря, не хотела бы рассуждать про будущие виды мошенничеств. Во-первых, здесь легко ошибиться, а во-вторых, не хотелось бы быть инициатором придуманных схем. Мошенники творческие такие люди, пусть они сами всё придумают», - иронично оценила нововведение Касперская в разговоре с «Радиоточкой НСН».
Ранее стало известно, что кассир отделения «Альфа-банка» в Ачинске Красноярского края Анна Григорьева украла 22,5 млн рублей.
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