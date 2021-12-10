«Дружеское напоминание»: Ассоциация коллекторов одобрила сервис уведомлений о долгах

Сервис долговых уведомлений от Сбера будет выгоден прежде всего самому банку, однако может стать удобным для тех пользователей, кто стесняется напоминать знакомым о долгах, отметил президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Сервис для возвращения одолженных у знакомых денег заработал у Сбербанка ранее в пятницу, 10 декабря. Предполагается, что после истечения установленного пользователем срока должнику придет уведомление о том, что он должен вернуть деньги.

«Сбер, наверное, решил пойти против известной поговорки "Дай деньги в долг другу – потеряешь и деньги, и друга". Возможно, что получится и хорошо, возможно, что и удастся. Это фактически платформа напоминаний, но возвращать долг должник будет с карты на карту или по номеру телефона, он будет платить со Сбера на Сбер. А так как Сбербанк установил лимит, и переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц [облагаются] комиссией, то, если человек в конце месяца рассчитался и оплатил много чего, а его долг 20-30 тысяч рублей, то, понятно, Сбер получит свою комиссию. Сбер, с одной стороны, решает проблему взаимоотношения друзей, но, с другой стороны, может неплохо на этом заработать», - пояснил Мехтиев.