СМИ: В России могут снизить вдвое максимальную ставку по микрозаймам

В ноябре в Думу был внесен законопроект об ужесточении условий выдачи микрозаймов. Парламентарии предложили уменьшить максимальную ставку с 1% до 0,8%. По данным собеседников РБК, участвующих в разработке проекта, сейчас обсуждается уменьшение максимальной нагрузки до 0,5%.

Игроки рынка МФО опасаются, что инициатива Госдумы «драматически» повлияет на организации.

Между тем Центробанк в декабре высказался в поддержку законопроекта об ограничении процентов по кредитам МФО, отметив, что в случае принятия документа с рынка могут уйти около 300 организаций, пишет РИА ФАН.

