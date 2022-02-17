СМИ: В России могут снизить вдвое максимальную ставку по микрозаймам
Госдума обсуждает возможное снижение максимальной ставки для клиентов микрофинансовых организаций (МФО). Об этом пишет РБК, ссылаясь на источники.
В ноябре в Думу был внесен законопроект об ужесточении условий выдачи микрозаймов. Парламентарии предложили уменьшить максимальную ставку с 1% до 0,8%. По данным собеседников РБК, участвующих в разработке проекта, сейчас обсуждается уменьшение максимальной нагрузки до 0,5%.
Игроки рынка МФО опасаются, что инициатива Госдумы «драматически» повлияет на организации.
Между тем Центробанк в декабре высказался в поддержку законопроекта об ограничении процентов по кредитам МФО, отметив, что в случае принятия документа с рынка могут уйти около 300 организаций, пишет РИА ФАН.
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