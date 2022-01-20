«Малодоступный продукт»: В Гильдии риелторов усомнились в возможности взять ипотеку в Москве

Аналитик рейтингового агентства НКР Егор Лопатин 20 января заявил, что москвичам необходимо зарабатывать не менее 104 тысяч рублей в месяц, чтобы иметь возможность купить однокомнатную квартиру в ипотеку в столице. По его словам, год назад для покупки ипотечной «однушки» в Москве требовалась зарплата в 84 тысячи рублей.

«До того момента, пока ставки по ипотеке не снизятся хотя бы до кризисных, это будет достаточно малодоступный продукт для населения. Именно по этой причине, собственно говоря, сейчас намечается снижение темпов роста цен и стабилизация на рынке. Я думаю, что в 2022 году уже не будет того роста цен, который происходил в 2020-2021 годах. Все это происходило исключительно благодаря широкой доступности ипотеки и низким ставкам, плюс социальные ипотеки. Народ просто ломанулся. А сейчас все не столь привлекательно и интересно с инвестиционной точки зрения. Здесь однозначно надо ожидать снижения спроса, а также торможения и стабилизации цен. Вполне возможно, что в 2022 году цены остановят свой рост», - сказал Апрелев.