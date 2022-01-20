«Малодоступный продукт»: В Гильдии риелторов усомнились в возможности взять ипотеку в Москве
На сегодняшний день в России 85% сделок на недвижимость происходят именно с долей ипотеки, заявил Константин Апрелев.
Для жителей Москвы ипотека в ближайшее время будет оставаться малодоступным продуктом, москвичам следует дождаться снижения спроса и стабилизации цен на рынке, заявил вице-президент российской Гильдии риелторов Константин Апрелев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Аналитик рейтингового агентства НКР Егор Лопатин 20 января заявил, что москвичам необходимо зарабатывать не менее 104 тысяч рублей в месяц, чтобы иметь возможность купить однокомнатную квартиру в ипотеку в столице. По его словам, год назад для покупки ипотечной «однушки» в Москве требовалась зарплата в 84 тысячи рублей.
«До того момента, пока ставки по ипотеке не снизятся хотя бы до кризисных, это будет достаточно малодоступный продукт для населения. Именно по этой причине, собственно говоря, сейчас намечается снижение темпов роста цен и стабилизация на рынке. Я думаю, что в 2022 году уже не будет того роста цен, который происходил в 2020-2021 годах. Все это происходило исключительно благодаря широкой доступности ипотеки и низким ставкам, плюс социальные ипотеки. Народ просто ломанулся. А сейчас все не столь привлекательно и интересно с инвестиционной точки зрения. Здесь однозначно надо ожидать снижения спроса, а также торможения и стабилизации цен. Вполне возможно, что в 2022 году цены остановят свой рост», - сказал Апрелев.
По его словам, в России большая часть покупок квартир происходит именно с использованием ипотеки.
«На сегодняшний день есть совершенно четкая статистика, что 85% сделок по приобретению жилья происходят с ипотекой. До кризиса это было всего 50%. Сейчас, наверное, эта статистика снизится. Но, в целом, тенденция роста доли ипотеки существенно не скорректируется. Надо понимать, что люди, которые имеют доходы, покупают квартиру не сразу, а когда возникает потребность. К примеру, дети и так далее», - резюмировал Апрелев.
Ранее президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с НСН отмечала, что ипотека становится все менее доступной для россиян из-за повышения ключевой ставки Банка России.
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