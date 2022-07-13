«Выиграем с лихвой»: Прекращение Германией закупки угля у России назвали помощью
Своими ограничениями Германия поможет России снизить излишнюю экспортную выручку, отметил в эфире НСН аналитик Сергей Пикин.
Россия ничего не потеряет от прекращения Германией закупки у нее угля, газа и нефти, наоборот, страна от этого только выиграет, так как объем экспорта необходимо сокращать для равновесия экономики, заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне сообщалось, что Германия с августа полностью прекратит закупки угля из России, а с 31 декабря откажется от российской нефти. Сергей Пикин отметил, что Россия без проблем сможет компенсировать недобор по углю ростом его стоимости.
«Потери – это вещь очень условная в ситуации с санкциями. Мы пытаемся эти потери восполнить изменением логистики наших поставок. Дело в том, что из-за санкций цены на все энергоресурсы выросли. Цена угля выросла в два с половиной раза по сравнению с прошлым годом. Поэтому даже если будет недобор по углю, это с лихвой будет компенсировано ростом его стоимости. С точки зрения выручки, мы даже выиграем. А нефтяные потоки к декабрю месяцу мы уж точно полностью переориентируем и восстановим добычу», - сказал Пикин.
По его словам, главной проблемой в сегодняшних условиях для России остается дорогой рубль. Он, указал Пикин, становится таким из-за большого профицита, связанного с экспортными поступлениями.
«У нас остается ключевая проблема – это высокий профицит торгового баланса. Вследствие этого очень дорогой рубль, от сюда больше проблем в экономике. А дорогой рубль как раз возникает из-за огромного профицита, связанного с экспортными поступлениями. Чтобы сейчас как-то уравновесить экономику, необходимо снизить объем экспорта. Санкции, в какой-то степени, помогают это реализовать, как бы это ни было парадоксально. Сейчас излишняя экспортная выручка некое зло для России. Нет опасности, что из-за снижения экспорта мы что-то потеряем», - указал Пикин.
Также аналитик подчеркнул, что Германия является самым крупным покупателем нефти, газа и угля в Евросоюзе для России.
«Германия – это самый крупный покупатель и нефти, и газа, и угля, это самая крупная экономика Евросоюза. Она позакрывала свои угольные шахты и как самая крупная экономика зависима от поставок нефти и нефтепродуктов. Поэтому основой европейского экспорта для России всегда была Германия», - резюмировал Пикин.
Ранее, 4 июля, глава федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер сообщил, что запасов природного газа в Германии хватит на один-два месяца в случае прекращения российских поставок. На данный момент газохранилища Германии заполнены чуть более чем на 60%.
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