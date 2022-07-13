«Выиграем с лихвой»: Прекращение Германией закупки угля у России назвали помощью

Накануне сообщалось, что Германия с августа полностью прекратит закупки угля из России, а с 31 декабря откажется от российской нефти. Сергей Пикин отметил, что Россия без проблем сможет компенсировать недобор по углю ростом его стоимости.

«Потери – это вещь очень условная в ситуации с санкциями. Мы пытаемся эти потери восполнить изменением логистики наших поставок. Дело в том, что из-за санкций цены на все энергоресурсы выросли. Цена угля выросла в два с половиной раза по сравнению с прошлым годом. Поэтому даже если будет недобор по углю, это с лихвой будет компенсировано ростом его стоимости. С точки зрения выручки, мы даже выиграем. А нефтяные потоки к декабрю месяцу мы уж точно полностью переориентируем и восстановим добычу», - сказал Пикин.

По его словам, главной проблемой в сегодняшних условиях для России остается дорогой рубль. Он, указал Пикин, становится таким из-за большого профицита, связанного с экспортными поступлениями.