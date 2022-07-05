Bild: В Германии сократили подачу горячей воды из-за роста цен на газ
Ряд арендодателей в Германии начали сокращать подачу горячей воды в квартирах из-за резкого роста цен на газ и электричество, сообщает немецкое издание Bild.
По данным источника, в городе Диппольдисвальде в Саксонии в 600 квартирах горячую воду теперь будут подавать с перерывами: с четырех до восьми утра, с одиннадцати утра до часа дня и с пяти до девяти вечера.
Сообщается, что арендаторы возмущены таким решением.
Ранее лидер крупнейшей оппозиционной немецкой партии ХДС Фридрих Мерц допустил, что дефицит газа в Европе может спровоцировать «битву за распределение» этого энергоресурса среди европейских стран.
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