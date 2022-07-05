Bild: В Германии сократили подачу горячей воды из-за роста цен на газ

Ряд арендодателей в Германии начали сокращать подачу горячей воды в квартирах из-за резкого роста цен на газ и электричество, сообщает немецкое издание Bild.

По данным источника, в городе Диппольдисвальде в Саксонии в 600 квартирах горячую воду теперь будут подавать с перерывами: с четырех до восьми утра, с одиннадцати утра до часа дня и с пяти до девяти вечера.