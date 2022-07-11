Пушков отреагировал на ситуацию с дефицитом газа в Германии

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал остановку трубопровода «Северный поток» на плановое техобслуживание и как следствие опасения Берлина по поводу прекращения поставок топлива из России.

Газ в Европе может подорожать до $2200 из-за ремонта «Северного потока»

«Встав на путь антироссийских санкций, Германия теперь все время готовится к худшему. Кто бы мог подумать, что поддержка "майдана" и госпереворота на Украине в 2014 году так далеко заведет немцев, что они будут страшиться закрытия своих предприятий и целых отраслей промышленности — главного козыря Германии!», – заявил парламентарий в своем Telegram-канале.

Напомним, «Северный поток» с 11 по 21 июля будет остановлен для планового техобслуживания. В Европе опасаются, что это усугубит дефицит газа в регионе.

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ФОТО: Пресс-служба сенатора
ТЕГИ:ГерманияГазАлексей Пушков
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