Пушков отреагировал на ситуацию с дефицитом газа в Германии
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал остановку трубопровода «Северный поток» на плановое техобслуживание и как следствие опасения Берлина по поводу прекращения поставок топлива из России.
«Встав на путь антироссийских санкций, Германия теперь все время готовится к худшему. Кто бы мог подумать, что поддержка "майдана" и госпереворота на Украине в 2014 году так далеко заведет немцев, что они будут страшиться закрытия своих предприятий и целых отраслей промышленности — главного козыря Германии!», – заявил парламентарий в своем Telegram-канале.
Напомним, «Северный поток» с 11 по 21 июля будет остановлен для планового техобслуживания. В Европе опасаются, что это усугубит дефицит газа в регионе.
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