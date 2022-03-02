«Все в один котел»: Wylsacom объяснил остановку продаж Apple в России

Как только ситуация с рублем стабилизируется, продукция Apple вернется на российский рынок, заявил НСН эксперт по гаджетам Валентин Петухов. 

Для Apple уход с российского рынка будет болезненным, но компания приняла такое решение по инициативе своего руководства в связи с нестабильностью рубля, а не по указу правительства США в качестве санкционной меры из-за военной операции на Украине, заявил интернет-обозреватель и эксперт по гаджетам Валентин Петухов (Wylsacom) в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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Российский ритейлер re:Store американской компании Apple 2 марта закрыл свои магазины в Москве. При этом магазины никак не уведомили своих клиентов о планируемом закрытии. Ранее 1 марта Apple сообщала, что приостанавливает продажи товаров в России.

«Российский рынок, конечно, значителен для Apple. В прошлом году было продано 4-5 миллионов устройств, если говорить про IPhone. Это сотни миллиардов рублей. И это только часть дохода, потому что есть еще сервисы, аксессуары и так далее. Поэтому для Apple уход с российского рынка будет болезненным. Более того, как говорится, свято место пусто не бывает. Конкуренты с удовольствием заполнят пустующую нишу и вернуться, в случае чего, будет очень сложно. Для компании это такой же трудный период, как и для всех. Но это решение может быть связано, в том числе и с нестабильностью рубля, потому что пока не понятно, по каким ценам отгружать устройства, а по каким продавать», - сказал Петухов.

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По его словам, когда рубль станет более-менее стабильным, Apple вернет продажи своих устройств на территорию России.

«Думаю, мосты не сжигаются. Как только ситуация начнет оправляться, продажи восстановятся. Не похоже на то, что это уход с рынка навсегда и прекращение какой-либо деятельности. Это некая санкционная мера, причем она не от правительства США. Ведь не все американские устройства перестали продаваться в России. Скорее всего это личная инициатива руководства компании. Многие, кто сейчас будут приостанавливать продажи, будут делать это именно из-за нестабильности на рынке, волатильности рубля и все это в один котел», - резюмировал Петухов.

Ранее компания Apple сообщила, что работа ее системы платежей Apple Pay будет ограничена в России. Однако неизвестно, идет ли речь о полной блокировке работы сервиса или о прекращении работы с банками, попавшими под санкции.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МагазиныСанкцииAppleРоссия
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