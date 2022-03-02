«Все в один котел»: Wylsacom объяснил остановку продаж Apple в России

Российский ритейлер re:Store американской компании Apple 2 марта закрыл свои магазины в Москве. При этом магазины никак не уведомили своих клиентов о планируемом закрытии. Ранее 1 марта Apple сообщала, что приостанавливает продажи товаров в России.

«Российский рынок, конечно, значителен для Apple. В прошлом году было продано 4-5 миллионов устройств, если говорить про IPhone. Это сотни миллиардов рублей. И это только часть дохода, потому что есть еще сервисы, аксессуары и так далее. Поэтому для Apple уход с российского рынка будет болезненным. Более того, как говорится, свято место пусто не бывает. Конкуренты с удовольствием заполнят пустующую нишу и вернуться, в случае чего, будет очень сложно. Для компании это такой же трудный период, как и для всех. Но это решение может быть связано, в том числе и с нестабильностью рубля, потому что пока не понятно, по каким ценам отгружать устройства, а по каким продавать», - сказал Петухов.