Apple Pay не будет работать в РФ

Согласно заявлению компании, Apple Pay и другие услуги компании были ограничены в РФ.

Кроме того, Apple заявила о прекращении всего экспорта в страну. Также российские государственные СМИ RT News и Sputnik News больше не доступны для скачивания из Apple Store за пределами России.

Ограничения введены в связи с военной операцией РФ на Украине. «Мы глубоко обеспокоены российским вторжением на Украину и поддерживаем всех людей, которые страдают в результате насилия», - заявили в компании.