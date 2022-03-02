Apple Pay не будет работать в РФ
Apple Pay и другие услуги компании Apple были ограничены в РФ. Об этом сообщает агенство Reuters со ссылкой на американскую компанию.
Согласно заявлению компании, Apple Pay и другие услуги компании были ограничены в РФ.
Кроме того, Apple заявила о прекращении всего экспорта в страну. Также российские государственные СМИ RT News и Sputnik News больше не доступны для скачивания из Apple Store за пределами России.
Ограничения введены в связи с военной операцией РФ на Украине. «Мы глубоко обеспокоены российским вторжением на Украину и поддерживаем всех людей, которые страдают в результате насилия», - заявили в компании.
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