Apple Pay не будет работать в РФ

Apple Pay и другие услуги компании Apple были ограничены в РФ. Об этом сообщает агенство Reuters со ссылкой на американскую компанию.

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Согласно заявлению компании, Apple Pay и другие услуги компании были ограничены в РФ.

Кроме того, Apple заявила о прекращении всего экспорта в страну. Также российские государственные СМИ RT News и Sputnik News больше не доступны для скачивания из Apple Store за пределами России.

Ограничения введены в связи с военной операцией РФ на Украине. «Мы глубоко обеспокоены российским вторжением на Украину и поддерживаем всех людей, которые страдают в результате насилия», - заявили в компании.

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ТЕГИ:Apple
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