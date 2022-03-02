Официальные магазины техники Apple не открылись в Москве
2 марта официальные магазины техники Apple re:Store не открылись в Москве, сообщает ряд СМИ.
При этом отмечается, что ритейлер не уведомил своих клиентов о планируемом прекращении работы. Так, например, несколько покупателей торговой точки на улице Пречистенка ждали открытия, но магазин так и не начал функционировать.
Сейчас гаджеты Apple также нельзя купить в магазине «М.Видео» в торговом центре «Европейский». При этом продавцы магазина техники, расположенного недалеко от станции метро Преображенская площадь, рассказали, что товары Apple в скором времени будут завезены.
Ранее RT сообщил, что в России из-за ситуации на Украине перестанет работать система платежей Apple Pay.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
16,5 млн+97 333 / сут.
Умерли
352 тыс.+786 / сут.
Выздоровели
13,7 млн+173 тыс. / сут.
- СМИ: Американские энергокомпании призвали Вашингтон не вводить санкции против российского урана
- Нефть Brent стала дороже $112 за баррель впервые с июля 2014 года
- Официальные магазины техники Apple не открылись в Москве
- Строители РФ заявили об отсутствии дефицита стройматериалов
- «Газпром-медиа» собирает совет директоров «Эха Москвы»
- В России госпитализировали 11 754 пациента с коронавирусом за сутки
- Иностранные модные бренды перестанут доставлять в Россию
- Файзуллин призвал сформировать «ипотечное меню» на фоне роста ключевой ставки
- Боррель: Евросоюз не ведет войну с Россией
- Рубль вернулся к падению на Мосбирже после коррекции
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru