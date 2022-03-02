Официальные магазины техники Apple не открылись в Москве

2 марта официальные магазины техники Apple re:Store не открылись в Москве, сообщает ряд СМИ.

При этом отмечается, что ритейлер не уведомил своих клиентов о планируемом прекращении работы. Так, например, несколько покупателей торговой точки на улице Пречистенка ждали открытия, но магазин так и не начал функционировать.

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Сейчас гаджеты Apple также нельзя купить в магазине «М.Видео» в торговом центре «Европейский». При этом продавцы магазина техники, расположенного недалеко от станции метро Преображенская площадь, рассказали, что товары Apple в скором времени будут завезены.

Ранее RT сообщил, что в России из-за ситуации на Украине перестанет работать система платежей Apple Pay.

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ФОТО: pxhere.com
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