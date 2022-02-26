«Политическая импотенция». Медведев оценил санкции против России
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на своей странице «ВКонтакте» написал, что принимаемые против Москвы санкции «миф и фикция».
По его мнению, ограничения вводят «от политической импотенции на почве неспособности изменить курс России».
«Мне вот глубоко безразличны эти широко разрекламированные ограничения прав за границей. Можно и строже сказать, но воздержусь», - заключил политик.
Ранее Медведев заявил, что решение о признании Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) было сложным, однако единственно возможным.
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