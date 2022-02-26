«Политическая импотенция». Медведев оценил санкции против России

По его мнению, ограничения вводят «от политической импотенции на почве неспособности изменить курс России».

«Мне вот глубоко безразличны эти широко разрекламированные ограничения прав за границей. Можно и строже сказать, но воздержусь», - заключил политик.

Ранее Медведев заявил, что решение о признании Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) было сложным, однако единственно возможным.

